“Le gusta armar problema entre mujeres”: el novio de Wanda Nara, detrás de Claudia Ciardone

El amor de Martín Migueles parece ser tan grande y tan extenso, que tiene para repartir entre mujeres. Al menos eso dejó entrever Claudia Ciardone, cuando habló del vínculo que tuvo con el actual novio de Wanda Nara y el vínculo que él mantenía en paralelo con otras mujeres. La historia parece estar repitiéndose, porque según manifestó la modelo en una entrevista, Migueles volvió a escribirle y la invitó a su casa y a encontrarse en Punta del Este.
Hace algunas semanas, Muguiro –que tuvo una relación con Ciardone hace años– se contactó con un conocido de la modelo y le pidió que actuara como intermediario para que pudiera volver a hablar con ella. Claudia aceptó ante la aparente intención de un pedido de disculpas de Migueles, dado que su relación había terminado de una forma abrupta e incómoda para ella.
“Cuando decido alejarme de él, fue porque en el gimnasio me increpó una chica que no sé si era su ex o estaba en el momento con él, porque él estaba con muchas a la vez. Y después saltó otra más. O sea, en el gimnasio éramos tres y yo me quería morir”, relató en una entrevista para “Sálvese quien pueda” y que más tarde fue levantada por Yanina Latorre.
¿Martín Migueles quiere engañar a Wanda Nara con Ciardone?
De ser desbloqueado de WhatsApp, a invitarla a tomar un café y, luego, a enviarle directamente la dirección de su casa, Martín Migueles saltó todas las etapas con Ciardone con tal de verla. “Me escribe hace más o menos un mes. Yo lo único que le pedí a él es que no me metiera en problemas porque yo estoy muy bien en pareja y que esto salga es como que a mí no me suma nada”, declaró la modelo.
“Yo sé que a él le gusta esto de armar quilombo con las mujeres”, contó Ciardone sobre Migueles, que además le pedía que lo mostrara públicamente. “Después exigía solo estar con él, mientras él no lo respetaba”, recordó también durante el móvil. Es que Migueles tiene un perfil marcado y, según Ciardone, le gusta la vida de lujos que puede tener con la conductora de Masterchef.
Para fundar su fama de crear problemas, Ciardone también contó que Migueles le dijo que Wanda la odiaba: “No sé por qué; le gusta armar problemas”. Pero los conflictos amorosos no son los únicos en torno a Migueles. “Acá en Nordelta dicen de todo. Es conocido como el Pirata del Asfalto. De hecho él mismo sabe que se lo dicen”, detalló Ciardone que también aseguró que el novio de Wanda “no tiene todos los papeles en regla”.