“Le gusta armar problema entre mujeres”: el novio de Wanda Nara, detrás de Claudia Ciardone

“Cuando decido alejarme de él, fue porque en el gimnasio me increpó una chica que no sé si era su ex o estaba en el momento con él, porque él estaba con muchas a la vez. Y después saltó otra más. O sea, en el gimnasio éramos tres y yo me quería morir”, relató en una entrevista para “Sálvese quien pueda” y que más tarde fue levantada por Yanina Latorre.