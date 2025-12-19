Secciones
EspectáculosFamosos

¿”Amiga de la oriental”? La extraña despedida de Wanda Nara a Julia Calvo en Masterchef

En el último programa de Masterchef, la actriz quedó eliminada y reveló un detalle que sorprendió a Wanda Nara.

La despedida de Julia Calvo emocionó a todos sus compañeros y sorprendió a Wanda Nara. La despedida de Julia Calvo emocionó a todos sus compañeros y sorprendió a Wanda Nara. Foto: Telefe
Hace 2 Hs

La despedida de Julia Calvo de “MasterChef” estuvo cargada de emociones. Es que la actriz se ganó un lugar entre sus compañeros por su peculiar calidez. Pero al momento de despedirse, dejó conocer un dato que nadie esperaba. La sorpresa fue grande para Wanda Nara cuando la artista hizo referencia directa a la “China” Suárez, a quien dijo considerar su amiga.

Wanda Nara rompió en llanto y canceló las grabaciones de MasterChef tras que no pasará Navidad con sus hijas

Wanda Nara rompió en llanto y canceló las grabaciones de MasterChef tras que no pasará Navidad con sus hijas

Las preparaciones de la semana no fueron las mejores para Calvo, que quedó con uno de los peores desempeños del certamen en estos días. En el programa del jueves, debió someterse a la última prueba que el jurado dispuso para los peores calificados. En la final, quedó en un mano a mano con su amiga y excompañera de “Casi Ángeles”, Emilia Attias, pero terminó por perder la competencia y quedó eliminada.

El agresivo comentario de Wanda Nara a Julia Calvo

Entre lágrimas y con la voz quebrada, Calvo se despidió de sus compañeros y los llenó de agradecimientos. Pero al momento de dirigirse a Nara, blanqueó un detalle que hasta entonces nadie había tenido en cuenta. “No sé si confesarte que hay una gran amiga mía, compañera, oriental, que quiero mucho… En ningún momento pensé: ‘Uy, es la enemiga de mi amiga’”, dijo Calvo en referencia a su vínculo conflictivo con la “China” Suárez.

Pero enseguida reflexionó sobre la gran oportunidad que fue compartir programa con ella. Por el contrario, se dirigió con toda familiaridad a la conductora. “Te conocí, boluda y sos realmente un placer, una compañera”, destacó Calvo. Wanda reaccionó casi sin creerlo y, aunque intentó hacer un chiste, soltó un comentario que terminó por sonar entre amenazante y grosero. “Si sabía que eras amiga de la oriental, te daba un cuchillazo capaz”, cerró Nara, mientras abrazaba para despedir a la competidora.

La despedida de Emilia Attias a Julia Calvo

Calvo y Attias recibieron en un abrazo la noticia de quién abandonaba “MasterChef”. A la dificultad de una eliminación, se sumó la complejidad de la relación que mantenían entre ellas incluso desde antes de las grabaciones. Es que las actrices se conocieron cerca de 2007, cuando empezaron las grabaciones de “Casi Ángeles”, donde Attias interpretaba a Cielo Mágico y Calvo a Justina Merarda García.

“Despedir a una amiga es, te juro, muy doloroso”, dijo Attias en su discurso de cierre luego de ver la eliminación. Además, le pesó particularmente haber sido ella quien tuviera que competir con Calvo. “Me duele muchísimo que se vaya y me duele muchísimo haber sido yo la que estaba al lado, por la que se termina yendo”, se responsabilizó.

Temas Wanda NaraEugenia "China" SuárezEmilia Attias
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Wanda Nara rompió en llanto y canceló las grabaciones de MasterChef tras que no pasará Navidad con sus hijas

Wanda Nara rompió en llanto y canceló las grabaciones de MasterChef tras que no pasará Navidad con sus hijas

Zaira Nara en MasterChef: el polémico apodo de Maxi López que desató la furia de Wanda

Zaira Nara en MasterChef: el polémico apodo de Maxi López que desató la furia de Wanda

Se consolida la relación: Ian Lucas y Evangelina Anderson ya tuvieron presentación familiar

Se consolida la relación: Ian Lucas y Evangelina Anderson ya tuvieron presentación familiar

Lo más popular
Explotó una máquina de café y destrozó un bar temático en Barrio Norte
1

Explotó una máquina de café y destrozó un bar temático en Barrio Norte

Christian Petersen sigue grave: cuáles fueron sus extraños comportamientos antes de descompensarse
2

Christian Petersen sigue grave: cuáles fueron sus extraños comportamientos antes de descompensarse

¿Qué vino compro para las cenas de Navidad y Fin de Año? Las opciones de los sommeliers tucumanos por menos de $15.000
3

¿Qué vino compro para las cenas de Navidad y Fin de Año? Las opciones de los sommeliers tucumanos por menos de $15.000

Legislatura: la radarización se aprobó con fuertes fricciones en el recinto
4

Legislatura: la radarización se aprobó con fuertes fricciones en el recinto

El origen del vitel toné: los secretos de una receta que nos une con nuestros abuelos
5

El origen del vitel toné: los secretos de una receta que nos une con nuestros abuelos

“La pelota está rodando”: comienza la obra de remodelación del aeropuerto Benjamín Matienzo
6

“La pelota está rodando”: comienza la obra de remodelación del aeropuerto Benjamín Matienzo

Más Noticias
El emotivo mensaje que Christian Petersen le dedicó a su esposa antes de su internación

El emotivo mensaje que Christian Petersen le dedicó a su esposa antes de su internación

Christian Petersen sigue grave: cuáles fueron sus extraños comportamientos antes de descompensarse

Christian Petersen sigue grave: cuáles fueron sus extraños comportamientos antes de descompensarse

Qué es el zifio, uno de los animales más raros del planeta, que tuvo un triste final en la costa argentina

Qué es el zifio, uno de los animales más raros del planeta, que tuvo un triste final en la costa argentina

Cuáles son los síntomas de una falla multiorgánica, el motivo por el que internaron a Christian Petersen

Cuáles son los síntomas de una falla multiorgánica, el motivo por el que internaron a Christian Petersen

Qué es el “golpe da maquininha”: así funciona la estafa que afectó a un argentino en Brasil

Qué es el “golpe da maquininha”: así funciona la estafa que afectó a un argentino en Brasil

Hay alerta por tormentas y calor extremo: las provincias afectadas y el pronóstico del SMN

Hay alerta por tormentas y calor extremo: las provincias afectadas y el pronóstico del SMN

Viajar en auto sin problemas: estos son los seis papeles que tenés que tener sí o sí para evitar multas

Viajar en auto sin problemas: estos son los seis papeles que tenés que tener sí o sí para evitar multas

Se filtró una foto de Juan Darthés: cómo es su vida hoy en Brasil

Se filtró una foto de Juan Darthés: cómo es su vida hoy en Brasil

Comentarios