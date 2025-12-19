¿”Amiga de la oriental”? La extraña despedida de Wanda Nara a Julia Calvo en Masterchef

La despedida de Julia Calvo de “MasterChef” estuvo cargada de emociones. Es que la actriz se ganó un lugar entre sus compañeros por su peculiar calidez. Pero al momento de despedirse, dejó conocer un dato que nadie esperaba. La sorpresa fue grande para Wanda Nara cuando la artista hizo referencia directa a la “China” Suárez, a quien dijo considerar su amiga.
Las preparaciones de la semana no fueron las mejores para Calvo, que quedó con uno de los peores desempeños del certamen en estos días. En el programa del jueves, debió someterse a la última prueba que el jurado dispuso para los peores calificados. En la final, quedó en un mano a mano con su amiga y excompañera de “Casi Ángeles”, Emilia Attias, pero terminó por perder la competencia y quedó eliminada.
El agresivo comentario de Wanda Nara a Julia Calvo
Entre lágrimas y con la voz quebrada, Calvo se despidió de sus compañeros y los llenó de agradecimientos. Pero al momento de dirigirse a Nara, blanqueó un detalle que hasta entonces nadie había tenido en cuenta. “No sé si confesarte que hay una gran amiga mía, compañera, oriental, que quiero mucho… En ningún momento pensé: ‘Uy, es la enemiga de mi amiga’”, dijo Calvo en referencia a su vínculo conflictivo con la “China” Suárez.
Pero enseguida reflexionó sobre la gran oportunidad que fue compartir programa con ella. Por el contrario, se dirigió con toda familiaridad a la conductora. “Te conocí, boluda y sos realmente un placer, una compañera”, destacó Calvo. Wanda reaccionó casi sin creerlo y, aunque intentó hacer un chiste, soltó un comentario que terminó por sonar entre amenazante y grosero. “Si sabía que eras amiga de la oriental, te daba un cuchillazo capaz”, cerró Nara, mientras abrazaba para despedir a la competidora.
La despedida de Emilia Attias a Julia Calvo
Calvo y Attias recibieron en un abrazo la noticia de quién abandonaba “MasterChef”. A la dificultad de una eliminación, se sumó la complejidad de la relación que mantenían entre ellas incluso desde antes de las grabaciones. Es que las actrices se conocieron cerca de 2007, cuando empezaron las grabaciones de “Casi Ángeles”, donde Attias interpretaba a Cielo Mágico y Calvo a Justina Merarda García.