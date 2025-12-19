¿”Amiga de la oriental”? La extraña despedida de Wanda Nara a Julia Calvo en Masterchef

Las preparaciones de la semana no fueron las mejores para Calvo, que quedó con uno de los peores desempeños del certamen en estos días. En el programa del jueves, debió someterse a la última prueba que el jurado dispuso para los peores calificados. En la final, quedó en un mano a mano con su amiga y excompañera de “Casi Ángeles”, Emilia Attias, pero terminó por perder la competencia y quedó eliminada.