Cáscara de banana: cinco usos y beneficios que casi nadie conoce

Aunque suele descartarse, la cáscara de banana concentra nutrientes y propiedades con múltiples usos. Cuáles son los cinco beneficios menos conocidos y por qué cada vez más personas la aprovechan.

Por Mercedes Mosca Hace 3 Hs

En la mayoría de los hogares, la cáscara de banana termina en la basura sin demasiadas dudas. Sin embargo, lo que se descarta como residuo esconde un conjunto de propiedades que van mucho más allá del consumo de la fruta y que despiertan un interés creciente en el mundo de la alimentación, la salud y el cuidado del hogar.

Desde aportes nutricionales hasta aplicaciones prácticas y naturales, la cáscara de banana suma beneficios poco difundidos que invitan a repensar su uso cotidiano. Descrubrí cuáles son las cinco ventajas desconocidas que explican por qué dejar de tirarla puede ser una decisión simple, económica y sustentable.

Cuáles son los cinco beneficios desconocidos de la cáscara de banana

1. Blanqueo de dientes

Un estudio publicado por el instituto de ciencias dentales de Halgekar en India reveló que las cáscaras de banana tienen actividad antibacteriana contra gérmenes relacionados con enfermedades periodontales como la gingivitis. 

Aunque las investigaciones no se centran en su aplicación directa sobre los dientes, los adeptos a las terapias naturales sugieren que frotar una cáscara sobre los dientes diariamente durante una semana podría ayudar a que luzcan más blancos y sanos. Vale aclarar que para cualquier aplicación vinculada a la salud se recomienda consultar a un profesional antes de hacerlo.

2. Cuidados para la piel

Según el medio especializado Healthline, la cáscara de banana es un aliado natural para la salud de la piel. Entre sus usos destacables se encuentra la posibilidad de frotar la parte interna de la cáscara sobre el rostro para lograr suavizar y darle brillo al cutis.

También, puede colocarse sobre los párpados para reducir el tamaño de las bolsas, usarse como humectante al frotarla suavemente en la piel y aplicar sobre marcas de acné para ayudar a su desvanecimiento. Además, es efectiva para tratar áreas afectadas por psoriasis, ya que los antioxidantes y ácidos grasos presentes en la cáscara contribuyen a reducir la inflamación y a mantener la piel humectada.

3. Ingrediente en la cocina

En la gastronomía, la cáscara de banana también encuentra su lugar. Puede hervirse para preparar una infusión rica en nutrientes, incorporarse como ingrediente en chutneys exóticos, cocinarse con agua y azúcar para hacer golosinas, o agregarse a batidos para un extra de fibra. Incluso, puede utilizarse para ablandar cortes de carne duros durante la cocción.

4. Jardinería sostenible

Para los amantes de las plantas, las cáscaras de banana son una herramienta valiosa. Estas pueden incorporarse al suelo para enriquecerlo y alimentar a las lombrices, mezclarse con agua para usarlas como abono líquido o colocarse bajo rosales para mantener alejados a los pulgones.

Para hacer el fertilizante líquido, basta con cortar las cáscaras en trozos pequeños y dejarlas remojar en agua durante 24 a 48 horas. Luego, se cuela el líquido y se aplica directamente sobre las plantas como abono natural. También son útiles para atraer mariposas al jardín y mejorar la calidad del compost.

5. Herramienta de limpieza

En el hogar, la cáscara de banana es sorprendentemente eficaz para limpiar y dar brillo, de acuerdo al medio especializado BHG. Por ejemplo, se puede frotar el interior de la cáscara sobre piezas de plata para devolverles su brillo. 

También, se puede utilizar para limpiar las hojas de las plantas y restaurar muebles de madera desgastados al eliminar rayones y manchas superficiales, ya que contiene compuestos naturales como aceites y almidones que, al frotarse contra la madera, rellenan pequeños arañazos y rayones superficiales.

