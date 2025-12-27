Secciones
Cartas de lectores: ciencia y tecnología en Tucumán
Hace 3 Hs

El proyecto de ciencia y tecnología en Tucumán es un ejemplo inspirador de colaboración y compromiso con el desarrollo regional. La unión de nueve instituciones científicas, la Universidad Nacional de Tucumán y universidades privadas es un paso gigante hacia la innovación y el progreso. Este proyecto no sólo fortalecerá la investigación y el desarrollo en la provincia, sino que también abrirá puertas a nuevas oportunidades para los jóvenes tucumanos, permitiéndoles crecer y contribuir al avance de la ciencia y la tecnología en Argentina. La sinergía entre el sector público y el privado es clave para impulsar la economía del conocimiento y mejorar la calidad de la sociedad tucumana y la región. La colaboración entre estas instituciones permitirá abordar desafíos complejos y desarrollar soluciones innovadoras para la región. La transferencia de conocimientos y tecnología será fundamental para impulsar el crecimiento económico y social. Además este proyecto fomentará la creación de start ups y empresas de base tecnológica, generando empleo y oportunidades para los jóvenes profesionales. La provincia se convertirá en un polo de atracción para talentos y empresas innovadoras.

Rodolfo Ruarte                                                                           

Las Heras 516 

S. M. de Tucumán

