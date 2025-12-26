La Justicia levantó el secreto fiscal y bancario de Pablo Toviggino en la causa por la mansión de Pilar

El juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky dispuso el levantamiento del secreto fiscal, financiero y bancario del tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino, en el marco de la investigación por presunto lavado de dinero vinculada a la adquisición de una lujosa mansión en Pilar y al entramado de sociedades que orbitan alrededor de ese inmueble. La medida alcanza también a familiares, allegados y a un grupo de empresas que, según la hipótesis judicial, podrían haber sido utilizadas como pantalla para ocultar el origen de los fondos.