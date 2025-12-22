Pistas narco, avionetas y testigos secretos: el expediente que vuelve a perseguir a Toviggino

Las pruebas se acumularon según se explicó en Clarín. La Gendarmería sostuvo que el campo habría sido usurpado para operar estas actividades, y la PROCUNAR pidió datos sobre vuelos sospechosos: entre 2012 y 2018, se registraron 37 tránsitos aéreos irregulares en la zona. La investigación se amplió hacia sociedades comerciales -entre ellas HT SRL, Malte SRL, IMA SRL y SOMA SRL- señaladas como parte de un entramado para disimular movimientos patrimoniales. Paralelamente, la causa migró a Catamarca, donde otra pesquisa seguía los pasos de Eva Portillo de Quiñones, “La Tía”, una figura narco señalada como proveedora de droga para avionetas que aterrizaban en Santiago del Estero.