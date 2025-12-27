Nigeria aportó información para el ataque de Estados Unidos a yihadistas

“Nación cristiana”

El Departamento de Seguridad Nacional, llamó en X a “conmemorar el milagro del nacimiento de Cristo”, mientras que el secretario de Estado evocó la promesa “de la vida eterna en Cristo”. El Pentágono acogió, por primera vez, un servicio religioso de Navidad el 17 de diciembre. Las referencias a Dios siempre han sido abundantes en el discurso político en Estados Unidos, un país que se define como “una nación bajo Dios”. Pero la Primera Enmienda de la Constitución, que garantiza la libertad de religión, establece la separación entre Iglesia y Estado y prohíbe el establecimiento de un culto oficial.