Nigeria: secuestran a más de 300 estudiantes en una escuela católica

Cincuenta de los más de 300 alumnos raptados de una escuela católica en el norte de Nigeria lograron escapar y ya están con sus familias, pero el resto y una decena de maestros siguen en manos de los hombres armados que el viernes irrumpieron en el colegio y se los llevaron con destino desconocido, en uno de los mayores secuestros escolares en la historia de este país.
Los estudiantes, de entre 10 y 18 años, escaparon individualmente entre el viernes y el sábado, según el reverendísimo Bulus Dauwa Yohanna, presidente de la Asociación Cristiana de Nigeria en el estado de Níger y propietario de la escuela.
Un total de 253 escolares y 12 maestros siguen retenidos por los secuestradores, detalló el religioso en un comunicado. “Pudimos confirmar esto cuando decidimos contactar y visitar a algunos padres”, afirmó Yohanna.
Los alumnos y estudiantes fueron raptados junto con sus maestros por hombres armados que atacaron el viernes la escuela St. Mary, una institución católica en la remota comunidad de Papiri, en el estado de Níger. Ningún grupo se atribuyó los secuestros hasta el momento, y las autoridades han desplegado escuadrones tácticos junto con cazadores locales para rescatar a los estudiantes.
Por el momento se desconoce dónde están retenidos los menores, o cómo lograron regresar a casa los que lo hicieron.
Uno de los dormitorios de la escuela St. Mary's luego de la irrupción de un grupo de hombres armados que se llevó a más de 300 alumnos. Foto: Reuters.
El Gobierno nigeriano ordenó el cierre de al menos 41 escuelas secundarias en todo el país tras el secuestro en Papiri. La orden solo afecta a las escuelas integradas ("unity schools", en inglés) propiedad del Gobierno federal, a la que asisten alumnos de diferentes etnias y religiones con el fin de que convivan en unidad.
La decisión es "consecuencia de los recientes problemas de seguridad en algunas partes del país y de la necesidad de evitar otra violación de la seguridad", según el comunicado oficial.
El ataque en el estado de Níger ocurrió cuatro días después de que 25 escolares fueran secuestrados en circunstancias similares en la ciudad de Maga, en el estado vecino de Kebbi.
Ambos estados se encuentran en una región del norte de Nigeria donde docenas de grupos armados utilizan el secuestro para obtener rescates y como forma de dominar comunidades remotas con poca presencia gubernamental y de seguridad.
Los secuestros escolares han llegado a definir la inseguridad en la nación más poblada de África, y las bandas armadas a menudo ven las escuelas como objetivos “estratégicos” para atraer más atención.
Nigeria sigue marcada por el secuestro en 2014 de casi 300 niñas por los jihadistas de Boko Haram. Algunas de esas niñas siguen desaparecidas.