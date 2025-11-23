Nigeria: secuestran a más de 300 estudiantes en una escuela católica

Cincuenta de los más de 300 alumnos raptados de una escuela católica en el norte de Nigeria lograron escapar y ya están con sus familias, pero el resto y una decena de maestros siguen en manos de los hombres armados que el viernes irrumpieron en el colegio y se los llevaron con destino desconocido, en uno de los mayores secuestros escolares en la historia de este país.