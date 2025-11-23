Secciones
Mundo

Durante el Ángelus, León XIV pidió la liberación de secuestrados en Nigeria y Camerún

El Papa expresó “un dolor profundo” por los secuestros de sacerdotes, fieles y estudiantes en África, e instó a las autoridades a actuar de inmediato.

Santa Misa y Angelus en la Plaza de San Pedro. @Vatican Media Santa Misa y Angelus en la Plaza de San Pedro. @Vatican Media
Hace 2 Hs

En su mensaje durante el Ángelus, el papa León XIV manifestó una “profunda preocupación” por los recientes secuestros de sacerdotes, fieles y estudiantes en Nigeria y Camerún. 

El pontífice pidió a las autoridades actuar con urgencia para garantizar la liberación de los rehenes y convocó a los fieles a sostener con la oración a las víctimas y a sus familias.

“Siento un dolor profundo, sobre todo por los muchos jóvenes secuestrados y por sus familias angustiadas. Dirijo un sincero llamado para que los rehenes sean liberados inmediatamente... Oremos por estos hermanos y hermanas, y para que siempre y en todo lugar las iglesias y escuelas permanezcan como lugares de seguridad y esperanza”, expresó desde la Plaza de San Pedro.

Antes, el santo padre había dirigido un saludo especial a los participantes de la celebración jubilar, reconociendo la presencia de coros de distintas partes del mundo y agradeciendo a los peregrinos su servicio y testimonio. Mencionó de manera particular a los miembros de las ACLI de la Diócesis de Teramo-Atri y a fieles de diversas diócesis ucranianas, a quienes invitó a llevar consigo “el abrazo y la oración de la plaza del Vaticano”.

El Papa también recordó la celebración de la Jornada Mundial de la Juventud en numerosas diócesis y alentó a las nuevas generaciones a descubrir “la belleza de seguir a Cristo” y a comprometerse con la construcción de un mundo basado en el amor, la justicia y la paz.

En el tramo final de su mensaje, adelantó su próximo viaje apostólico a Turquía y Líbano con motivo del 1700º aniversario del Concilio de Nicea, y mencionó la publicación de la Carta Apostólica In unitate fidei. Concluyó invitando a los fieles a dirigirse a la Virgen María, confiando a su intercesión las intenciones por la paz, consignó el sitio Vaticannews 

Temas LíbanoTurquíaEstado de la Ciudad del VaticanoJuan Pablo IIPlaza de San PedroJornada Mundial de la JuventudNigeriaCamerún
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El Papa recibió a Hollywood en el Vaticano

El Papa recibió a Hollywood en el Vaticano

Lo más popular
Fórmula 1 en Las Vegas: qué pasó en la carrera, la posición de Colapinto y quién ganó el GP
1

Fórmula 1 en Las Vegas: qué pasó en la carrera, la posición de Colapinto y quién ganó el GP

Milei pone a un militar al frente del Ministerio de Defensa
2

Milei pone a un militar al frente del Ministerio de Defensa

Tiempos de cambio
3

Tiempos de cambio

Debate urbano: ¿cuál debe ser el destino de la estación Mitre?
4

Debate urbano: ¿cuál debe ser el destino de la estación Mitre?

El singular apoyo de “Pico” Peralta a Tucumán Central
5

El singular apoyo de “Pico” Peralta a Tucumán Central

El boom de la logística en el norte del país
6

El "boom" de la logística en el norte del país

Más Noticias
Pocos la estudian, pero su salida laboral es millonaria: la carrera poco conocida que sorprende en Argentina

Pocos la estudian, pero su salida laboral es millonaria: la carrera poco conocida que sorprende en Argentina

La China Suárez se quebró la nariz en pleno rodaje: ¿cómo quedó tras el golpe?

La China Suárez se quebró la nariz en pleno rodaje: ¿cómo quedó tras el golpe?

Fórmula 1 en Las Vegas: qué pasó en la carrera, la posición de Colapinto y quién ganó el GP

Fórmula 1 en Las Vegas: qué pasó en la carrera, la posición de Colapinto y quién ganó el GP

Impecable de la noche a la mañana: el truco para limpiar el inodoro sin mover un dedo

Impecable de la noche a la mañana: el truco para limpiar el inodoro sin mover un dedo

Tiempos de cambio

Tiempos de cambio

El singular apoyo de “Pico” Peralta a Tucumán Central

El singular apoyo de “Pico” Peralta a Tucumán Central

Milei pone a un militar al frente del Ministerio de Defensa

Milei pone a un militar al frente del Ministerio de Defensa

Debate urbano: ¿cuál debe ser el destino de la estación Mitre?

Debate urbano: ¿cuál debe ser el destino de la estación Mitre?

Comentarios