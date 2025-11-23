Durante el Ángelus, León XIV pidió la liberación de secuestrados en Nigeria y Camerún

Antes, el santo padre había dirigido un saludo especial a los participantes de la celebración jubilar, reconociendo la presencia de coros de distintas partes del mundo y agradeciendo a los peregrinos su servicio y testimonio. Mencionó de manera particular a los miembros de las ACLI de la Diócesis de Teramo-Atri y a fieles de diversas diócesis ucranianas, a quienes invitó a llevar consigo “el abrazo y la oración de la plaza del Vaticano”.