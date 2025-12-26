San Martín de Tucumán volvió a los entrenamientos con una presencia que llamó la atención y dos ausencias que abren interrogantes

El otro caso es el de Franco García, cuya ausencia estaba prevista. El delantero se encuentra resolviendo una situación administrativa vinculada a su paso por Cobresal, conflicto que derivó en una presentación ante la FIFA. En medio de ese contexto, en las últimas horas también había surgido la versión de un posible acuerdo con Colón, posibilidad que fue desmentida desde San Martín. La postura oficial es que el jugador expresó su deseo de continuar y que, una vez finalizados los trámites correspondientes, regresará a la provincia para firmar y seguir ligado a la institución.