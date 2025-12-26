San Martín de Tucumán volvió a los entrenamientos con una presencia que llamó la atención y dos ausencias que abren interrogantes

San Martín de Tucumán volvió al trabajo este viernes por la tarde y empezó a darle forma a su nuevo ciclo. A las 17, en el complejo Natalio Mirkin, el plantel retomó los entrenamientos tras el descanso por las fiestas, bajo la conducción del flamante entrenador Andrés Yllana y con la presencia de la mayoría de los futbolistas del plantel profesional.
La jornada marcó el inicio formal de la pretemporada, con reencuentros y las primeras charlas del nuevo cuerpo técnico. Fue un regreso medido, pero con la idea clara de empezar a construir desde el orden y la evaluación individual de cada jugador, una de las premisas que Yllana busca instalar desde el primer día.
Puertas adentro, el mercado de pases sigue siendo un eje central. Desde la dirigencia le confirmaron a LA GACETA que el club ya tiene siete jugadores “cerrados”, aunque remarcaron que todavía se analizan contratos tanto de futbolistas que continúan como de los que podrían llegar. “Seguimos evaluando cada situación para tomar la decisión correcta. No queremos anuncios acelerados o apurados. Cuando esté todo confirmado, lo vamos a hacer público”, explicaron, marcando una línea de cautela en un contexto de fuerte expectativa del hincha.
En ese escenario, uno de los focos estuvo puesto en Jorge Juárez. “Tucu” se entrenó junto al resto del plantel, pese a que su llegada todavía no fue oficializada por el club. Su presencia no pasó desapercibida y volvió a alimentar las especulaciones sobre los refuerzos que podrían sumarse en los próximos días, aunque desde San Martín insisten en no confirmar nada hasta que todo esté firmado.
El entrenamiento también dejó ausencias importantes. La más relevante fue la de Matías García, quien debía reincorporarse este viernes y no lo hizo. Desde la dirigencia señalaron que se enviaron cartas documento, pero aclararon que la comunicación con el jugador es permanente, que su contrato continúa vigente y que el propio futbolista manifestó su interés en volver a vestir la camiseta “santa”. De todos modos, la falta a la citación genera inquietud y su situación sigue siendo analizada día a día.
El otro caso es el de Franco García, cuya ausencia estaba prevista. El delantero se encuentra resolviendo una situación administrativa vinculada a su paso por Cobresal, conflicto que derivó en una presentación ante la FIFA. En medio de ese contexto, en las últimas horas también había surgido la versión de un posible acuerdo con Colón, posibilidad que fue desmentida desde San Martín. La postura oficial es que el jugador expresó su deseo de continuar y que, una vez finalizados los trámites correspondientes, regresará a la provincia para firmar y seguir ligado a la institución.
Así, con regresos, ausencias, negociaciones abiertas y movimientos que todavía se mantienen bajo reserva, San Martín puso primera en la pretemporada. Con Yllana al mando y una dirigencia que apuesta a la cautela, el club comenzó a transitar un tramo clave de definiciones, con la intención de ordenar el plantel, evitar decisiones apresuradas y llegar de la mejor manera a un 2026 que asoma como exigente desde lo deportivo y lo institucional.