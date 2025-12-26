San Martín de Tucumán selló un acuerdo estratégico con Sucrédito y lanzó su nueva campaña de socios para 2026

San Martín de Tucumán volvió a mirarse al espejo y a reconocerse. En conferencia de prensa, el club presentó este viernes el acuerdo estratégico con Tarjeta Sucrédito para la temporada 2026 y, al mismo tiempo, lanzó oficialmente su nueva campaña de socios. Dos anuncios distintos, dos anuncios atravesados por la misma idea de reconstruir vínculos, ordenar la casa y volver a caminar con su gente.
El convenio marca el regreso de Sucrédito a la camiseta “santa”, algo no es menor. El logo volverá a ocupar su lugar en las mangas y será visible en cada partido, además el alcance del acuerdo va bastante más allá del sponsoreo tradicional. Así lo dejó claro el presidente de San Martín de Tucumán, Oscar Mirkin, acompañado por el vicepresidente primero Rafael Ponce de León y el secretario general Ernesto Baaclini. Del lado de la empresa estuvieron Jorge Luis Blanco, presidente de Sucrédito; Sebastián Fe Solivellas, gerente de Tarjeta Sucrédito; y Daniel Cabrera, gerente del Banco Sucrédito.
“Hoy presentamos un acuerdo que va más allá del sponsoreo. Recuperamos un vínculo estratégico de una empresa que vuelve a confiar y acompañar en un momento institucionalmente difícil”, dijo Mirkin. El presidente insistió en la dimensión simbólica del regreso y lo enlazó directamente con el presente del club. “San Martín quiere volver a encontrarse, sentirse parte y caminar junto a su gente”, expresó.
En esa misma línea, explicó que el acuerdo se inscribe dentro de una lógica más amplia de gestión. “Los vínculos de confianza y de trabajo significan una señal. San Martín se ordena, se fortalece y avanza, siempre con su gente y con aliados que comparten estos valores”, sostuvo. Mirkin también remarcó que el club ya cuenta con más sponsors que espacios disponibles y adelantó que la visibilidad irá más allá de la camiseta. Habrá cartelería en los partidos, acciones en redes y acuerdos en formato canje que, si bien no representan ingresos directos, sí reducen egresos.
Desde Sucrédito, el tono fue igual de enfático. “Tenemos que agradecer a la comisión directiva y al hincha, con quien compartimos esta pasión”, señaló Blanco. El presidente de la empresa destacó los valores comunes y definió el regreso como algo más profundo que un acuerdo comercial. “Esto es el reencuentro de dos instituciones bien tucumanas, con una misma identidad. No es solo volver: es volver a casa”, dijo. También subrayó el rol del deporte como motor de inclusión social y confirmó que el acompañamiento se verá en redes, en la cancha y en distintas acciones conjuntas.
La segunda parte de la conferencia estuvo dedicada a la presentación de la campaña de socios “Vamos a volver”, un nombre elegido con intención doble y explícita. Por un lado, apunta a reconstruir el lazo con miles de hinchas que en los últimos años se alejaron del padrón societario; por otro, dialoga con ese deseo persistente de regreso a Primera División, tan cercano y tan esquivo al mismo tiempo.
El diagnóstico vino sin anestesia. El 2025 significó, para muchos, tocar fondo. Hubo una fuerte caída en la presencia de socios en La Ciudadela y un contexto económico que golpeó de lleno en la masa societaria.
“Es una idea más profunda de recuperar lo que somos como club. Que San Martín vuelva a ser San Martín”, explicó Mirkin. El presidente habló de orgullo de pertenencia, de volver a llenar el estadio de familias y de sostener un trabajo que no sea coyuntural. “El compromiso es seguir trabajando para estar donde San Martín se merece”, afirmó.
La campaña se dividirá en dos grandes ejes. Por un lado, habrá abonos para las populares, con modalidades semestrales y anuales, además de beneficios especiales para reconocer la trayectoria y premiar la fidelidad de quienes acompañan desde hace años. Por otro, se pondrá en marcha el Plan Reencuentro, pensado para socios con cuotas pendientes, que permitirá regularizar la situación sin perder la antigüedad.
Sucrédito tendrá un rol activo en este proceso. Quienes opten por el abono anual podrán financiar la renovación en seis cuotas sin interés, y además volverá el plástico con la representación de San Martín, una tarjeta exclusiva que permitirá acceder a beneficios especiales. El análisis económico indicó que existen alrededor de 14.000 socios con deudas que van de uno a once meses. “No solo vamos a sostener precios, sino que los vamos a bajar, e implementar mecanismos para que quienes deben más puedan financiarlo. Es ahora, y es juntos”, explicó el presidente.
El objetivo es ambicioso pero concreto: alcanzar 15.000 socios activos y, sobre todo, sostener ese número en el tiempo. Para eso, el club proyecta campañas permanentes y alianzas con comercios que amplíen los beneficios más allá de lo estrictamente futbolístico. “Tenemos que ver cómo hacemos frente a una situación económica dura, ascender y lograr que la gente quiera seguir ayudando a la institución”, resumió Mirkin.
Antes del cierre, hubo un gesto simbólico más: la entrega de una placa conmemorativa a Oscar Mirkin por asumir nuevamente la conducción del club. “Protagonista de un presente que renueva la ilusión de la gente”, decía la inscripción.
Consultado sobre qué convenció a Sucrédito de volver a San Martín, Blanco fue claro y conciso. “La historia del club en Tucumán, pero sobre todo el grupo de trabajo que se formó: gente joven con nuevas ideas, combinada con la experiencia y los valores compartidos”, respondió.
“Vamos a volver” no quedó solo como consigna. Ambas propuestas comenzarán a implementarse desde el lunes y el club pidió a los hinchas estar atentos a los canales oficiales.