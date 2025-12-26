San Martín de Tucumán selló un acuerdo estratégico con Sucrédito y lanzó su nueva campaña de socios para 2026

Desde Sucrédito, el tono fue igual de enfático. “Tenemos que agradecer a la comisión directiva y al hincha, con quien compartimos esta pasión”, señaló Blanco. El presidente de la empresa destacó los valores comunes y definió el regreso como algo más profundo que un acuerdo comercial. “Esto es el reencuentro de dos instituciones bien tucumanas, con una misma identidad. No es solo volver: es volver a casa”, dijo. También subrayó el rol del deporte como motor de inclusión social y confirmó que el acompañamiento se verá en redes, en la cancha y en distintas acciones conjuntas.