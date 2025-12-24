“Recuperar la pileta era una prioridad”: San Martín vuelve a tener colonia y actividad de verano en el Complejo

La colonia de vacaciones también tiene un rol central en esta nueva etapa. El "vice" explicó que inicialmente se habían evaluado convenios externos, pero ese plan quedó descartado. “Eso no avanzó y tuvimos que gestionar nuestra propia colonia”, explicó. A la par, se incorporó una colonia privada que funcionará por la tarde. “Llegaron propuestas de colonias ya armadas y habilitamos una por la tarde. Por la mañana funciona la colonia del club. La idea es que los socios puedan usar la pileta, sobre todo los fines de semana cuando la colonia no está activa. También funcionará la escuela de natación por la tarde”.