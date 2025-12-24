“Recuperar la pileta era una prioridad”: San Martín vuelve a tener colonia y actividad de verano en el Complejo

Mientras la CD, con el presidente Oscar Mirkin y el director deportivo Facundo Pérez Castro a la cabeza, negocia refuerzos, analiza contratos y define salidas para terminar de armar el plantel de la próxima temporada, en San Martín hay otro frente de trabajo que también empieza a mover la aguja institucional. La agenda del club no se limita al mercado de pases. En paralelo, el complejo “Natalio Mirkin” se prepara para un verano diferente: después de 10 años vuelve a funcionar la pileta y regresa la colonia de vacaciones para niños y niñas de 4 a 12 años, con funcionamiento para socios y no socios y organización interna a cargo de distintas áreas del club.
La reapertura llega luego de un proceso de recuperación del natatorio, que no estaba en condiciones de uso cuando asumió la nueva dirigencia. Así lo explicó el vicepresidente segundo, Nicolás Nasrallah, al reconstruir el punto inicial.
“La pileta tenía escombros, agua verdosa y sectores abandonados. Muchas barandas estaban deterioradas”, dijo Nasrallah, quien aseguró que la obra ya había comenzado pero todavía estaba en una etapa parcial. “Podría decirse que estaba avanzada en un 25 o 30 por ciento aproximadamente”, agregó.
Desde ese punto, se continuaron los trabajos en la nueva gestión. “Se hizo pintura integral de la pileta y de los sectores aledaños, refacción de barandas y trabajos de herrería. También se hizo una nueva instalación de agua para las duchas previas al ingreso”, dijo el vicepresidente del "Santo". “La habilitación de la pileta y del predio en general está encaminada y ya se encuentra en proceso administrativo”, añadió.
Los detalles de la pileta que estará habilitada para los socios
El complejo contará con dos natatorios. “Es una pileta olímpica de 50 metros por 25, con una profundidad promedio de 2,7 metros”. A su lado funciona otra piscina auxiliar. “La pileta subsidiaria es para el uso de los chicos, con menor profundidad”, aseguró Nasrallah.
La colonia de vacaciones también tiene un rol central en esta nueva etapa. El "vice" explicó que inicialmente se habían evaluado convenios externos, pero ese plan quedó descartado. “Eso no avanzó y tuvimos que gestionar nuestra propia colonia”, explicó. A la par, se incorporó una colonia privada que funcionará por la tarde. “Llegaron propuestas de colonias ya armadas y habilitamos una por la tarde. Por la mañana funciona la colonia del club. La idea es que los socios puedan usar la pileta, sobre todo los fines de semana cuando la colonia no está activa. También funcionará la escuela de natación por la tarde”.
¿Cómo será el ingreso al complejo durante el verano?
El ingreso estará regulado. “Hay un control previo en avenida Perón y otro en el sector de pileta. Es obligatorio tener la cuota al día y la revisión médica realizada. Se sumó seguridad privada, coordinación en el perímetro de pileta y cobertura médica obligatoria”, aseguró Nasrallah.
Para ordenar la gestión del complejo se crearon áreas específicas. “Se conformó un Departamento de Infraestructura y Mantenimiento y también una subcomisión de campos deportivos, con profesionales que colaboran con los cancheros”. Además, se proyectan mejoras complementarias. “Se evalúan intervenciones de paisajismo, nuevas caminerías, bancos y refuerzo de iluminación y seguridad. También se está avanzando en modernizar cámaras de seguridad y en reforzar el Wi-Fi en los sectores más utilizados”.
Un verano que suma movimiento al club
Este movimiento en el “Natalio Mirkin” convive con el reordenamiento del fútbol profesional, las negociaciones de mercado y la planificación deportiva para 2026. Mientras el plantel espera nuevas incorporaciones y define nombres, el complejo tendrá actividad diaria con chicos, familias y socios.
Dentro de la CD, la decisión se interpreta como parte de un proceso organizativo. “La colonia y la pileta hacen que el complejo tenga movimiento. Eso genera responsabilidad institucional, porque hay que garantizar orden, seguridad y requisitos formales”. Al mismo tiempo, el dirigente marcó que todavía hay camino por recorrer. “Falta mucho, pero el primer paso fue recuperar el natatorio y ponerlo en actividad”.
Las inscripciones ya están abiertas, con tarifas diferenciadas según condición de socio, abonos mensuales y opciones familiares. Habrá franjas horarias de colonia y períodos de uso recreativo.
Así, después de una década sin temporada de verano, la pileta vuelve a formar parte del calendario del club. El complejo “Natalio Mirkin” retoma su funcionamiento y suma una dinámica paralela a la del mercado de pases, en un momento en el que San Martín también define cómo será su estructura deportiva e institucional de cara al próximo año.