La plataforma MAR lanza una residencia de investigación en arte y educación en Madrid

La convocatoria del programa Notar está dirigida a investigadores, artistas y gestores culturales de todo el mundo. Se reciben postulaciones hasta el 5 de febrero de 2026.

CONVOCATORIA. El programa Notar propone tres estancias presenciales de investigación en mediación cultural en Madrid. CONVOCATORIA. El programa Notar propone tres estancias presenciales de investigación en mediación cultural en Madrid. / WINE GOGH
Hace 3 Hs

La investigación cultural también necesita tiempo, espacio y acompañamiento. Con esa premisa, el programa Notar lanzó una nueva convocatoria internacional para residencias de investigación en mediación cultural que se desarrollarán en la ciudad de Madrid (España).

Se trata de la cuarta edición de esta iniciativa, que propone trabajar desde la práctica y la reflexión crítica para producir conocimiento situado, accesible y aplicable a otros contextos culturales y educativos.

La propuesta está orientada a personas y colectivos que buscan pensar su propia praxis y convertirla en herramientas metodológicas concretas, con impacto más allá del ámbito académico.

Qué es Notar y qué propone

Es un programa de residencias de investigación impulsado por la plataforma MAR, actualmente desarrollada por la Fundación Daniel y Nina Carasso, y la asociación Hablarenarte. En esta edición, la convocatoria se inscribe en una nueva etapa de la plataforma.

El objetivo central de las residencias es generar un compendio de conocimiento con entidad propia, que pueda ser compartido y utilizado por otros agentes culturales. La iniciativa busca, además, consolidar una comunidad de investigación desde la cual producir y visibilizar nuevos abordajes críticos.

A quiénes está dirigida la convocatoria

La convocatoria está abierta a investigadores, artistas, mediadores culturales, docentes de educación formal y no formal, gestores culturales, comisarios, colectivos y perfiles híbridos o interdisciplinarios. Pueden postularse personas de cualquier nacionalidad y lugar de residencia.

Desde el programa destacan especialmente el anhelo de que se postulen quienes trabajan en contextos de saberes considerados subalternos, y desarrollan su práctica en territorios, comunidades o espacios educativos no hegemónicos.

Cómo son las residencias y cuándo se realizan

En esta edición se seleccionarán tres residencias presenciales en la ciudad de Madrid, con sede en Planta Alta. Cada residencia tendrá una duración de tres meses, entre septiembre y noviembre de 2026.

Durante ese período, los proyectos deberán profundizar su investigación y avanzar en la creación de recursos metodológicos, herramientas o marcos de trabajo derivados de la experiencia.

Cómo postularse y hasta cuándo

Las postulaciones se realizan de manera digital, en idioma castellano, mediante el formulario disponible en la web de Hablarenarte: hablarenarte.com

Se debe presentar un proyecto de investigación de hasta ocho páginas que incluya objetivos, metodología, recursos a desarrollar y posibles resultados.

El plazo extendido para enviar solicitudes vence el 5 de febrero de 2025, a las 23.59 (hora de España).

