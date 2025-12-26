Invitado de lujo: Messi viaja a Uruguay para asistir a la fiesta de 15 de la hija de Suárez

Además del astro argentino, se esperan muchas figuras del Inter Miami en el festejo, como Jordi Alba y Sergio Busquets, junto a exreferentes de la selección uruguaya como Diego Godín, Diego Lugano y Edinson Cavani. El clima de fiesta estará garantizado por los shows en vivo de Marama y Los Totora, las bandas de cabecera que nunca faltan en las celebraciones de los dos máximos goleadores sudamericanos de la época moderna.