Invitado de lujo: Messi viaja a Uruguay para asistir a la fiesta de 15 de la hija de Suárez

El rosarino, que pasó la Navidad en Rosario, viajará junto a su familia. Serán parte de la celebración de Delfina, primogénita del "Pistolero".

EN FAMILIA. Los Messi dirán presente en la fiesta de los Suárez. EN FAMILIA. Los Messi dirán presente en la fiesta de los Suárez.
Hace 1 Hs

Luego de pasar la Nochebuena en su ciudad natal, Lionel Messi cumplirá con su gran amigo Luis Suárez. Junto a toda su familia, el crack asistirá a la fiesta de 15 años de Delfina Suárez, la hija mayor del goleador oriental.

Tras una larga temporada en la que junto al “Pistolero” consiguieron darle su primer título de liga al Inter Miami, llegó el momento de relajarse para ambos.

La celebración se realizará el fin de semana en Villa Domus, una exclusiva chacra que ya albergó otros grandes eventos, como las bodas de Diego Forlán y de Fernando Muslera, también ídolos de la “Celeste”.

Mucho más que compañeros de equipo

La relación entre los Messi y los Suárez trasciende lo que sucede en el césped. Desde que el uruguayo desembarcó en Barcelona en 2014, el vínculo entre sus esposas, Antonela Roccuzzo y Sofía Balbi, se volvió inseparable. Esa química se trasladó a los hijos de ambas parejas: Delfina (15), Benjamín (12) y Lautaro (7) crecieron prácticamente a la par de Thiago (13), Mateo (10) y Ciro (7).

Hermetismo, figuras y ritmo tropical

Si bien no hubo una comunicación oficial en este sentido, la prensa especializada uruguaya asegura que la celebración seguirá un estricto protocolo de privacidad. Los presentes deberán dejar su celular al entrar al predio, para que no se filtre nada de lo que suceda dentro. Esto trae a la memoria algunos ejemplos como el casamiento del propio Lionel Messi, donde también regía el mismo impedimento.

Además del astro argentino, se esperan muchas figuras del Inter Miami en el festejo, como Jordi Alba y Sergio Busquets, junto a exreferentes de la selección uruguaya como Diego Godín, Diego Lugano y Edinson Cavani. El clima de fiesta estará garantizado por los shows en vivo de Marama y Los Totora, las bandas de cabecera que nunca faltan en las celebraciones de los dos máximos goleadores sudamericanos de la época moderna.

