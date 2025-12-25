Fue campeón con Lionel Messi en Inter Miami y decidió volver al fútbol argentino: “Quiero revancha”

El mercado de pases no se detuvo ni siquiera en Navidad y Racing ya abrochó a su primer refuerzo. Se trata de Baltazar Rodríguez, quien vuelve al club tras una temporada en Inter Miami, donde compartió plantel y título con Lionel Messi.
El futbolista de 24 años explicó que regresa al país decidido a afrontar un nuevo desafío. “Quiero una revancha en Racing”, aseguró en declaraciones a Olé, y sostuvo que hoy se siente “más maduro”.
Rodríguez contó que el cuerpo técnico encabezado por Gustavo Costas le manifestó confianza y le confirmó que será tenido en cuenta para la temporada 2026.
El mediocampista también destacó que su paso por la MLS lo ayudó a crecer futbolísticamente y mentalmente, en especial por convivir con figuras de jerarquía internacional.
Sueños renovados
Rodríguez afirmó que quiere ser protagonista en Racing y demostrar un nivel más alto que en su etapa anterior en el club.