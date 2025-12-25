Secciones
LA GACETA
DeportesFútbol

Fue campeón con Lionel Messi en Inter Miami y decidió volver al fútbol argentino: “Quiero revancha”

Baltazar Rodríguez regresa a Racing para 2026 y aseguró que vuelve más maduro tras su experiencia en la MLS.

Fue campeón con Lionel Messi en Inter Miami y decidió volver al fútbol argentino: “Quiero revancha”
Hace 3 Hs

El mercado de pases no se detuvo ni siquiera en Navidad y Racing ya abrochó a su primer refuerzo. Se trata de Baltazar Rodríguez, quien vuelve al club tras una temporada en Inter Miami, donde compartió plantel y título con Lionel Messi.

El futbolista de 24 años explicó que regresa al país decidido a afrontar un nuevo desafío. “Quiero una revancha en Racing”, aseguró en declaraciones a Olé, y sostuvo que hoy se siente “más maduro”.

Rodríguez contó que el cuerpo técnico encabezado por Gustavo Costas le manifestó confianza y le confirmó que será tenido en cuenta para la temporada 2026.

El mediocampista también destacó que su paso por la MLS lo ayudó a crecer futbolísticamente y mentalmente, en especial por convivir con figuras de jerarquía internacional.

Fue campeón con Lionel Messi en Inter Miami y decidió volver al fútbol argentino: “Quiero revancha”

Sueños renovados

Rodríguez afirmó que quiere ser protagonista en Racing y demostrar un nivel más alto que en su etapa anterior en el club.

Temas Lionel MessiClub Atlético River PlateRacing ClubSelección Argentina de fútbolPrimera NacionalMercado de pasesInter MiamiBaltasar Rodríguez
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Sangrienta Nochebuena: mataron a un hombre de un disparo en La Plata al 2.700
1

Sangrienta Nochebuena: mataron a un hombre de un disparo en La Plata al 2.700

Qué es el íleo posoperatorio, la complicación por la que Cristina Kirchner seguirá internada
2

Qué es el "íleo posoperatorio", la complicación por la que Cristina Kirchner seguirá internada

Se escapó del sanatorio para jugar el Reducido y ahora está a un paso de ser refuerzo de San Martín
3

Se escapó del sanatorio para jugar el Reducido y ahora está a un paso de ser refuerzo de San Martín

El tiempo en Tucumán: la Navidad llegó con lluvias y el descenso de la temperatura
4

El tiempo en Tucumán: la Navidad llegó con lluvias y el descenso de la temperatura

Con solo 14 años, una tucumana desafía al motocross y ya marca historia entre los mejores del NOA
5

Con solo 14 años, una tucumana desafía al motocross y ya marca historia entre los mejores del NOA

Terminal de ómnibus: el pliego prevé una inversión de al menos U$S7 millones
6

Terminal de ómnibus: el pliego prevé una inversión de al menos U$S7 millones

Más Noticias
El historial oculto de Beto Casella: Ángel de Brito confirmó los romances del conductor con tres famosas que nadie imaginaba

El historial oculto de Beto Casella: Ángel de Brito confirmó los romances del conductor con tres famosas que nadie imaginaba

Así es el lujoso nido de amor de La Joaqui y Luck Ra: paredes de madera y ventanales gigantes

Así es el lujoso nido de amor de La Joaqui y Luck Ra: paredes de madera y ventanales gigantes

Qué es el íleo posoperatorio, la complicación por la que Cristina Kirchner seguirá internada

Qué es el "íleo posoperatorio", la complicación por la que Cristina Kirchner seguirá internada

El tiempo en Tucumán: la Navidad llegó con lluvias y el descenso de la temperatura

El tiempo en Tucumán: la Navidad llegó con lluvias y el descenso de la temperatura

El drama de Mirtha Legrand: la decisión de Juana Viale que la dejaría sin temporada en Mar del Plata

El drama de Mirtha Legrand: la decisión de Juana Viale que la dejaría sin temporada en Mar del Plata

Sangrienta Nochebuena: mataron a un hombre de un disparo en La Plata al 2.700

Sangrienta Nochebuena: mataron a un hombre de un disparo en La Plata al 2.700

Con solo 14 años, una tucumana desafía al motocross y ya marca historia entre los mejores del NOA

Con solo 14 años, una tucumana desafía al motocross y ya marca historia entre los mejores del NOA

Se escapó del sanatorio para jugar el Reducido y ahora está a un paso de ser refuerzo de San Martín

Se escapó del sanatorio para jugar el Reducido y ahora está a un paso de ser refuerzo de San Martín

Comentarios