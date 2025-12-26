El calor, un desafío clave para el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá

A principios de diciembre, en las entrañas del SoFi Stadium, en Inglewood, Los Ángeles, una quincena de ventiladores de más de dos metros de altura descansaban a la espera de que el recinto reciba ocho partidos de la Copa del Mundo. Si para entonces la temperatura supera los 26,7 °C, estos vaporizadores gigantes se desplegarán en el estadio.