Mundial 2026: cuándo se confirmarán las sedes y los horarios de todos los partidos

Aunque el sorteo del Mundial 2026 definirá qué selecciones compartirán cada grupo, los fanáticos deberán esperar un día más para conocer el detalle final del calendario: las sedes y los horarios de todos los partidos se anunciarán el sábado 6 de diciembre, según informó la FIFA.
La actualización incluirá el estadio asignado, el día exacto y la hora oficial de cada encuentro de la fase de grupos y de las instancias decisivas del torneo que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.
Por qué se define un día después del sorteo
Desde la FIFA explicaron que el proceso de armado del calendario final es altamente complejo y requiere un análisis que contempla múltiples variables simultáneas, entre ellas:
- Condiciones climáticas y logísticas para cada selección.
- Distribución horaria para que la mayor cantidad de aficionados del mundo pueda ver a sus equipos en directo.
- Distancias y tiempos de viaje entre sedes, especialmente en un Mundial que abarca tres países y grandes superficies.
- Equilibrio competitivo, para evitar desventajas por recuperación o traslado.
“El objetivo es garantizar las mejores condiciones para todas las selecciones y, en la medida de lo posible, facilitar que los aficionados de todo el mundo puedan ver en directo los encuentros de sus equipos en las diferentes zonas horarias”, explicaron desde el organismo.
Qué se conocerá antes y qué después
- Viernes 5 de diciembre: el sorteo definirá los grupos, los cruces y el camino inicial de cada selección.
- Sábado 6 de diciembre: se anunciarán las sedes y los horarios de todos los partidos del Mundial 2026.
Con la confirmación oficial del calendario, los equipos podrán ajustar su logística y los hinchas podrán comenzar a planificar viajes, traslados y la compra de entradas según cada sede.