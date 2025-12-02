Secciones
DeportesFútbol

Mundial 2026: cuándo se confirmarán las sedes y los horarios de todos los partidos

Aunque el sorteo definirá los grupos, la FIFA revelará un día después los estadios y horarios de cada partido, con el objetivo de optimizar la logística y garantizar audiencias globales.

LA OBSESIÓN. La Copa del Mundo es el deseo de todas las selecciones. LA OBSESIÓN. La Copa del Mundo es el deseo de todas las selecciones.
Hace 15 Min

Aunque el sorteo del Mundial 2026 definirá qué selecciones compartirán cada grupo, los fanáticos deberán esperar un día más para conocer el detalle final del calendario: las sedes y los horarios de todos los partidos se anunciarán el sábado 6 de diciembre, según informó la FIFA.

La actualización incluirá el estadio asignado, el día exacto y la hora oficial de cada encuentro de la fase de grupos y de las instancias decisivas del torneo que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

Por qué se define un día después del sorteo

Desde la FIFA explicaron que el proceso de armado del calendario final es altamente complejo y requiere un análisis que contempla múltiples variables simultáneas, entre ellas:

- Condiciones climáticas y logísticas para cada selección.

- Distribución horaria para que la mayor cantidad de aficionados del mundo pueda ver a sus equipos en directo.

- Distancias y tiempos de viaje entre sedes, especialmente en un Mundial que abarca tres países y grandes superficies.

- Equilibrio competitivo, para evitar desventajas por recuperación o traslado.

“El objetivo es garantizar las mejores condiciones para todas las selecciones y, en la medida de lo posible, facilitar que los aficionados de todo el mundo puedan ver en directo los encuentros de sus equipos en las diferentes zonas horarias”, explicaron desde el organismo.

Qué se conocerá antes y qué después

- Viernes 5 de diciembre: el sorteo definirá los grupos, los cruces y el camino inicial de cada selección.

- Sábado 6 de diciembre: se anunciarán las sedes y los horarios de todos los partidos del Mundial 2026.

Con la confirmación oficial del calendario, los equipos podrán ajustar su logística y los hinchas podrán comenzar a planificar viajes, traslados y la compra de entradas según cada sede.

Temas Estados Unidos de AméricaSelección Argentina de fútbolMéxicoCanadá
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Jugá al simulador del sorteo Mundial 2026 y armá la primera fase del torneo que todos esperan

Jugá al simulador del sorteo Mundial 2026 y armá la primera fase del torneo que todos esperan

Cómo será el sorteo del Mundial 2026: formato, reglas, distribución de bombos y las curiosidades que lo hacen único

Cómo será el sorteo del Mundial 2026: formato, reglas, distribución de bombos y las curiosidades que lo hacen único

Lo más popular
Reforma política light: las papeletas abundarán, otra vez, en un cuarto oscuro bien tucumano
1

Reforma política light: las papeletas abundarán, otra vez, en un cuarto oscuro bien tucumano

Reforma electoral en Tucumán: pondrán límite a los acoples, pero seguirá el voto partidario
2

Reforma electoral en Tucumán: pondrán límite a los acoples, pero seguirá el voto partidario

El Ministerio Público Fiscal indaga cuál fue el móvil del crimen del niño de 10 años
3

El Ministerio Público Fiscal indaga cuál fue el móvil del crimen del niño de 10 años

Denuncian a tres policías por irregularidades
4

Denuncian a tres policías por irregularidades

Reforma penal: el Gobierno nacional promueve mayores penas para delitos graves
5

Reforma penal: el Gobierno nacional promueve mayores penas para delitos graves

Proyecto para San Miguel de Tucumán: “Lo que se busca es planificar la ciudad de acá a 50 años”, dijo Juri
6

Proyecto para San Miguel de Tucumán: “Lo que se busca es planificar la ciudad de acá a 50 años”, dijo Juri

Más Noticias
Fue una promesa del fútbol tucumano, cayó preso y hoy empuja el sueño de Tucumán Central

Fue una promesa del fútbol tucumano, cayó preso y hoy empuja el sueño de Tucumán Central

Mundial de Rugby 2027: qué rivales pueden tocarle a Los Pumas y cuál sería el escenario más desafiante

Mundial de Rugby 2027: qué rivales pueden tocarle a Los Pumas y cuál sería el escenario más desafiante

Chiqui Tapia declaró ingresos anuales por más de $800 millones, pero aseguró no tener ahorros

"Chiqui" Tapia declaró ingresos anuales por más de $800 millones, pero aseguró no tener ahorros

Agenda de TV del martes: Barcelona-Atlético de Madrid y Newcastle-Tottenham, lo mejor de la jornada

Agenda de TV del martes: Barcelona-Atlético de Madrid y Newcastle-Tottenham, lo mejor de la jornada

Reforma penal: el Gobierno nacional promueve mayores penas para delitos graves

Reforma penal: el Gobierno nacional promueve mayores penas para delitos graves

Reforma electoral en Tucumán: pondrán límite a los acoples, pero seguirá el voto partidario

Reforma electoral en Tucumán: pondrán límite a los acoples, pero seguirá el voto partidario

El Ministerio Público Fiscal indaga cuál fue el móvil del crimen del niño de 10 años

El Ministerio Público Fiscal indaga cuál fue el móvil del crimen del niño de 10 años

Denuncian a tres policías por irregularidades

Denuncian a tres policías por irregularidades

Comentarios