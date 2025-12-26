Secciones
Con ocho muertes, se cerró la semana más violenta del año en Tucumán

Un joven falleció después de haber sido apuñalado por otro hombre que le habría robado el celular.

VIOLENCIA. Los casos de homicidios se incrementaron en el cierre del 2025. VIOLENCIA. Los casos de homicidios se incrementaron en el cierre del 2025. ARCHIVO / IMAGEN ILUSTRATIVA
Gustavo Rodríguez
Por Gustavo Rodríguez Hace 4 Hs

El supuesto robo de un celular derivó en la muerte de un hombre durante una fiesta que se realizaba en San Cayetano. Con este caso, son ocho los homicidios que se registraron entre el 18 y el 25 de diciembre, lo que la transforma en la semana más violenta del año.

Ayer, cerca del mediodía, en el barrio Bienestar, un grupo de jóvenes seguía de festejos. En un momento, el dueño de casa descubrió que alguien le había sustraído el móvil. Ramiro Exequiel Ovejero (23) le recriminó a uno de los asistentes y comenzó una fuerte discusión que llegó a su fin cuando el señalado tomó un cuchillo y lo apuñaló en el estómago.

El herido fue trasladado al Centro de Salud donde falleció horas después. La pareja de la víctima y otras personas contaron cómo se había desencadenado el homicidio y quién era el responsable. Personal de Homicidios, al mando de los comisarios Susana Monteros, Diego Bernachi y Miguel Carabajal, anoche detuvo a Víctor “Bufi” Alfaro (21). En las próximas horas, el fiscal Carlos Sale realizará una audiencia donde se definirá su situación procesal.

Con esta muerte, son 11 los homicidios, lo que convierte a diciembre en el mes más violento del año. Duplicó los cinco casos contabilizados en marzo y en octubre. Con este asesinato, en lo que va de 2025 se registraron 44 crímenes, 23 menos que el año pasado.

