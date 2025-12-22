El ex actor de Nickelodeon, Tylor Chase, fue visto viviendo en las calles nuevamente

Tylor Chase “necesita ayuda”, según su madre

El pedido de ayuda logró recaudar cerca de US$ 1000, pero no llegó exactamente a su destino. El video que se viralizó llegó a una persona que dijo ser la madre de Chase y que decidió dar más información al respecto a quien había iniciado la colecta. “Tylor necesita atención médica, no dinero. Pero él la rechaza. Agradezco tu esfuerzo pero el dinero no le beneficiaría. Le compré varios teléfonos pero los pierde en un día o dos. No puede administrar el dinero ni sus medicamentos por sí solo”, decía una de las capturas de pantalla que compartió la usuaria de TikTok.