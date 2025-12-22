El ex actor de Nickelodeon, Tylor Chase, fue visto viviendo en las calles nuevamente

Quien en los 2000 fue una de las máximas estrellas infantiles, tuvo un abrumador cambio en su vida. De las luces de los enormes estudios de grabación y de las audiencias multitudinarias, a problemas mentales y un día a día condicionado por la falta de hogar. El actor Tylor Chase fue visto en los últimos meses viviendo en las calles. Los fanáticos lo reconocieron por una de las series del canal Nickelodeon en la que participó.
Entre 2004 y 2007, Nickelodeon grabó “Ned’s Declassified School Survival Guide” (“Manual de supervivencia escolar de Ned”). En la serie, Chase interpretaba a uno de los compañeros de clase del protagonista. Martin Qwerly era un personaje extraño pero llamativo, el más pequeño de su clase en apariencia y quien estaba siempre preocupado y ansioso por mantener las mejores notas.
Tylor Chase en situación de calle
La primera aparición de Chase en las redes sociales se dio en septiembre cuando una de las personas que veía “Manual de supervivencia…” lo reconoció en un negocio de Riverside, California. La mujer decidió grabarlo, preguntando si había participado de una serie de Disney. De inmediato él respondió que había trabajado para Nickelodeon e incluso recordó de qué serie había formado parte. Pero la actitud de Chase demostraba intranquilidad y prisa. Incluso llevaba ropa desaliñada y sucia e iba sujetándose los pantalones con las manos.
Esta semana, el ex actor volvió a viralizarse por un nuevo video de alguien que, aparentemente, ya lo había grabado. “¡Le mostré la publicación que hice de él y me dijo que era genial!”, escribió la usuaria de TikTok sobre las imágenes. También comentó que Chase dijo que apreciaría cualquier tipo de ayuda, por lo que abrió una cuenta en GoFundMe para hacer una colecta.
Tylor Chase “necesita ayuda”, según su madre
El pedido de ayuda logró recaudar cerca de US$ 1000, pero no llegó exactamente a su destino. El video que se viralizó llegó a una persona que dijo ser la madre de Chase y que decidió dar más información al respecto a quien había iniciado la colecta. “Tylor necesita atención médica, no dinero. Pero él la rechaza. Agradezco tu esfuerzo pero el dinero no le beneficiaría. Le compré varios teléfonos pero los pierde en un día o dos. No puede administrar el dinero ni sus medicamentos por sí solo”, decía una de las capturas de pantalla que compartió la usuaria de TikTok.
De todos modos, ofreció hacerle llegar el dinero a la madre de Chase, quien se comprometió a poner el dinero en una cuenta a nombre del actor. “Pero, como dije, no es bueno manejando su dinero y podría herirlo. Aprecio que trataras de ayudarlo, es un buen y dulce chico. Pero necesita ayuda médica”, cerró su interlocutor.