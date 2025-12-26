Murió Pat Finn, el reconocido actor de "Friends" y "Seinfield", a los 60 años

Pat Finn, el reconocido actor estadounidense que apareció en programas de televisión populares como "Friends", "Seinfeld" y "The Middle", murió este lunes a los 60 años. La lamentable noticia fue dada a conocer por su entorno cercano durante esta Navidad.
El artista de comedia e improvisación llevaba un tratamiento contra el cáncer desde el 2022 y fue su lucha durante años. Finn murió en su casa de Los Ángeles y, tal como lo anunciaron medios estadounidenses, estuvo acompañado por su familia en sus últimos momentos.
Si bien fuentes familiares de Finn no confirmaron qué tipo de enfermedad había contraído, hay informes que indican que le diagnosticaron cáncer de vejiga hace varios años. Poco después del aviso de la familia, su ex coprotagonista de The Middle, Patricia Heaton, compartió un sentido homenaje en Instagram: "Fue adorado por todos los que lo conocieron y deja un legado de amor, amistad y comedia maravillosa", reza un fragmento del mensaje.
El legado de Pat Finn
El actor tenía tres hijos y había realizado importantes apariciones en comedias y programas de TV, siendo su papel más conocido el de "Bill Norwood" en "The Middle". En dicha serie, apareció durante ocho temporadas entre 2011 y 2018.
El primer papel televisivo de Finn fue en el George Wendt Show en 1995, donde interpretó al hermano del personaje principal. También tuvo un papel recurrente en Murphy Brown entre 1995 y 1997.
En 1998 interpretó el papel de Joe Mayo en Seinfeld, donde dio vida a un anfitrión de fiestas conocido por delegar tareas pesadas a sus invitados. Además, hizo apariciones especiales en programas populares a fines de la década de 1990 y principios de la década de 2000, incluidos King of Queens, Friends, That '70s Show y House.