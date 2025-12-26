Murió Pat Finn, el reconocido actor de "Friends" y "Seinfield", a los 60 años

Si bien fuentes familiares de Finn no confirmaron qué tipo de enfermedad había contraído, hay informes que indican que le diagnosticaron cáncer de vejiga hace varios años. Poco después del aviso de la familia, su ex coprotagonista de The Middle, Patricia Heaton, compartió un sentido homenaje en Instagram: "Fue adorado por todos los que lo conocieron y deja un legado de amor, amistad y comedia maravillosa", reza un fragmento del mensaje.