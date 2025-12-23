Secciones
Alerta amarilla: seis provincias están bajo aviso por tormentas y fuertes vientos

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de advertencias para el norte y el sur del país.

Alerta por tormentas en varias provincias del país. ARCHIVO Alerta por tormentas en varias provincias del país. ARCHIVO
Por LA GACETA Hace 3 Hs

El Sistema de Alerta Temprana (SAT) del Servicio Meteorológico Nacional informó que, desde las 06:00 de este martes 23 hasta las 05:59 del miércoles 24 de diciembre, rigen alertas de nivel amarillo en distintas regiones del territorio nacional.

En la región norte, las provincias de Salta, Jujuy, Formosa y Misiones se encuentran bajo alerta por tormentas. Estos fenómenos pueden incluir lluvias intensas, ráfagas fuertes, caída de granizo y actividad eléctrica importante.

Por otro lado, en el sur del país, Chubut y Santa Cruz enfrentan un alerta amarilla por vientos. Para estos casos, el organismo prevé vientos intensos o ráfagas que superan los umbrales establecidos para la zona durante al menos dos horas consecutivas

Recomendaciones ante alertas de nivel amarillo

El SMN y la Agencia Federal de Emergencias proporcionan una serie de pasos a seguir para minimizar riesgos y proteger los bienes materiales:

Ante tormentas (Salta, Jujuy, Formosa y Misiones):

Evitá salir de tu casa si no es necesario.

No saques la basura y asegurate de limpiar desagües y sumideros para evitar anegamientos.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si llega a ingresar agua en la vivienda.

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

Asegurá los objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas o muebles de jardín.

Ante vientos fuertes (Chubut y Santa Cruz):

Evitá realizar actividades al aire libre.

Retirá o asegurá objetos que puedan volarse, como toldos o sillas plásticas.

No te refugies cerca de árboles, postes de luz, carteles o marquesinas que puedan caerse.

Conducí con extrema precaución y mantené una velocidad reducida.

¿Qué significa el alerta amarillo?

Dentro del sistema de cuatro colores que utiliza el SMN (verde, amarillo, naranja y rojo), el nivel amarillo es un mensaje de carácter preventivo que invita a la población a informarse.

Significa que se esperan posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas. Es el nivel más común y surge en más del 90% de los alertas emitidos. El objetivo es que la sociedad esté atenta y se prepare con anticipación, ya que la situación podría requerir acciones en el corto o mediano plazo.

Preguntas frecuentes sobre el sistema de alertas

¿Cuándo se actualiza la información?: los alertas se actualizan rutinariamente todos los días a las 6 y a las 18 horas. Sin embargo, si la situación lo requiere, se realizan actualizaciones adicionales.

¿Puede haber más de un alerta al mismo tiempo?: sí, un área puede tener vigente un alerta por viento y otro por lluvia simultáneamente. En el mapa general se mostrará siempre el color del nivel más alto.

¿Qué es un aviso a muy corto plazo (ACP)?: a diferencia de los alertas que se emiten con días de antelación, los ACP son pronósticos inmediatos basados en radares meteorológicos. Tienen una validez de entre 1 y 3 horas y se emiten ante tormentas severas detectadas en el momento.


