Alerta amarilla: seis provincias están bajo aviso por tormentas y fuertes vientos

Significa que se esperan posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas. Es el nivel más común y surge en más del 90% de los alertas emitidos. El objetivo es que la sociedad esté atenta y se prepare con anticipación, ya que la situación podría requerir acciones en el corto o mediano plazo.