Quién es Asfura, el elegido de Trump para presidir Honduras

Hijo de inmigrantes palestinos, nació el 8 de junio de 1958 en Tegucigalpa, de la que fue alcalde en dos periodos, de 2014 a 2022. Construyó puentes, túneles y otras obras de infraestructura para descongestionar la ciudad, de más de un millón de habitantes. Pero su trayectoria empresarial y política está salpicada de denuncias de corrupción. Fue acusado de malversar fondos municipales, pero el Tribunal Supremo decidió no enviar el caso a juicio.