Secciones
LA GACETA
Mundo

Presos políticos: liberan a 60 detenidos poselectorales en Venezuela
Nicolás Maduro Nicolás Maduro
Hace 3 Hs

CARACAS, Venezuela.- Al menos 60 detenidos tras las elecciones presidenciales en Venezuela en 2024 fueron excarcelados en Navidad, informó una ONG conformada por activistas de derechos humanos y familiares de presos políticos.

Los excarcelados fueron arrestados en medio de la crisis política desatada por la reelección del presidente Nicolás Maduro en julio de 2024 para un tercer mandato, en medio de denuncias de fraude desde la oposición.

La proclamación de Maduro desató protestas que dejaron unos 2.400 detenidos que el mandatario calificó de “terroristas”. Más de 2.000 ya fueron liberados, según cifras oficiales.

Las excarcelaciones comenzaron desde la madrugada de este jueves 25 de diciembre, informó el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve).

“Celebramos la excarcelación de más de 60 venezolanos, quienes jamás debieron estar detenidos arbitrariamente. Aunque no son totalmente libres, seguiremos trabajando por la libertad plena de ellos y de todos los presos políticos”, declaró Andreína Baduel, al frente del Clippve.

Las condiciones

No están claras las condiciones de estas liberaciones. Según el relato de familiares, los detenidos estaban en la cárcel de máxima seguridad Tocorón, en el estado Aragua, a unos 134 kilómetros de Caracas, que fue habilitada para albergar a detenidos poselectorales. También se reportaron liberaciones en otras prisiones.

Rusia ratificó su apoyo a Venezuela y denunció acciones de EEUU en el Caribe

Rusia ratificó su apoyo a Venezuela y denunció acciones de EEUU en el Caribe

“Debemos recordar que hay más de 1.000 familias con presos políticos”, añadió Baduel, hija del fallecido general Raúl Isaías Baduel, un antiguo colaborador del ex presidente Hugo Chávez. El militar murió en prisión en 2021.

Además, su hermano, Josnars Adolfo Baduel, está detenido hace cinco años acusado de terrorismo. Está “en condiciones inhumanas y con un estado de salud delicado por secuelas de torturas”, dijo. “Amerita cuatro operaciones con carácter de urgencia”.

En Venezuela hay al menos 902 “presos políticos”, de acuerdo al conteo más reciente de la ONG Foro Penal.

Temas Hugo ChávezVenezuelaNicolás Maduro
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Latinoamérica logra dos lugares en el ranking de las economías más grandes de 2025
1

Latinoamérica logra dos lugares en el ranking de las economías más grandes de 2025

Un informe de la Universidad de Stanford anticipa un giro clave para la IA en 2026
2

Un informe de la Universidad de Stanford anticipa un giro clave para la IA en 2026

En contra de lo que se cree, un estudio del MIT revela cómo el cemento aliviaría la crisis climática
3

En contra de lo que se cree, un estudio del MIT revela cómo el cemento aliviaría la crisis climática

Última semana para postularse al programa para universitarias sub-30 de Dior y la Unesco
4

Última semana para postularse al programa para universitarias sub-30 de Dior y la Unesco

Con solo 14 años, una tucumana desafía al motocross y ya marca historia entre los mejores del NOA
5

Con solo 14 años, una tucumana desafía al motocross y ya marca historia entre los mejores del NOA

Una historia familiar que empuja al hockey tucumano hacia la elite
6

Una historia familiar que empuja al hockey tucumano hacia la elite

Más Noticias
Encontró el amor en Tucumán y una prueba piloto le permitió hacer un vino que revolucionó los Valles Calchaquíes

Encontró el amor en Tucumán y una "prueba piloto" le permitió hacer un vino que revolucionó los Valles Calchaquíes

Otro golpe al bolsillo: las prepagas arrancan el año con un aumento en las cuotas

Otro golpe al bolsillo: las prepagas arrancan el año con un aumento en las cuotas

¿Cómo limpiar el organismo después de Navidad? Alimentos clave para desinflamar el cuerpo

¿Cómo limpiar el organismo después de Navidad? Alimentos clave para desinflamar el cuerpo

¿Cómo curar la resaca rápido? Las tres mejores infusiones naturales según los expertos

¿Cómo curar la resaca rápido? Las tres mejores infusiones naturales según los expertos

Vitel toné: ¿cuánto tiempo dura en la heladera y cuáles son los secretos para conservarlo mejor?

Vitel toné: ¿cuánto tiempo dura en la heladera y cuáles son los secretos para conservarlo mejor?

Así se prepara el poderoso jugo para depurar el estómago después de la cena navideña

Así se prepara el poderoso jugo para depurar el estómago después de la cena navideña

Test de personalidad: elegí un paisaje y descubrí qué oculta tu mente en este momento

Test de personalidad: elegí un paisaje y descubrí qué oculta tu mente en este momento

Que hábitos dejar atrás para mejorar la calidad de vida en 2026, según la Inteligencia Artificial

Que hábitos dejar atrás para mejorar la calidad de vida en 2026, según la Inteligencia Artificial

Comentarios