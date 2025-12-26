El punk sostiene su vigencia en Tucumán desde la autogestión

La escena punk argentina, tradicionalmente asociada a formas de resistencia cultural y organización independiente, mantiene una actividad sostenida en distintas provincias. En Tucumán, ese entramado se fortaleció durante 2025 a partir de una agenda regular de recitales y del paso por la región de bandas referentes a nivel nacional, como Eterna Inocencia, Loquero, Sin Ley y Embajada Boliviana, cuya presencia contribuyó a reactivar el interés por el género y a ampliar su alcance entre nuevas generaciones.