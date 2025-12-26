El punk sostiene su vigencia en Tucumán desde la autogestión

La escena punk argentina, tradicionalmente asociada a formas de resistencia cultural y organización independiente, mantiene una actividad sostenida en distintas provincias. En Tucumán, ese entramado se fortaleció durante 2025 a partir de una agenda regular de recitales y del paso por la región de bandas referentes a nivel nacional, como Eterna Inocencia, Loquero, Sin Ley y Embajada Boliviana, cuya presencia contribuyó a reactivar el interés por el género y a ampliar su alcance entre nuevas generaciones.
Lejos de responder a lógicas de mercado, el circuito se mantiene a partir del trabajo constante de las bandas y de la articulación entre espacios culturales, productores independientes y público. La producción de material propio y su circulación en plataformas digitales convive con una fuerte centralidad del vivo, que continúa siendo el núcleo de la experiencia.
En ese marco, esta noche el Tri Tri Bar (San Martín 2.047) será sede de una fecha que reunirá a Volstead, Brutal Represión, Todo Mal y Mi Último Intento, proyectos con trayectorias diversas que dialogan dentro del mismo circuito y comparten escenarios.
Los estilos
La fecha tendrá además un carácter simbólico, marcado por el reencuentro entre bandas que atravesaron distintas etapas de la escena local. Volstead, con un recorrido consolidado dentro del punk del norte argentino, abrirá la noche con un repertorio que recupera canciones representativas de su historia.
En cuanto a las propuestas, Todo Mal llega potenciada tras presentaciones en otras provincias y proyecta un nuevo trabajo discográfico para 2026. Brutal Represión aportará una de las expresiones más directas y físicas del género, mientras que Mi Último Intento ampliará el espectro estético de la noche con una propuesta de raíz pospunk.
Además de los recitales, la jornada incluirá una feria de fanzines, remeras y calcomanías, expresiones que refuerzan el carácter comunitario y cultural de una escena que, desde los márgenes, continúa.
La autogestión continúa siendo uno de los ejes centrales del movimiento. En un contexto de retracción del sector cultural, referentes de la escena advierten que la actividad independiente enfrenta mayores dificultades para sostenerse, aunque destacan que el intercambio entre provincias y la cooperación entre bandas permiten mantener activo al movimiento.