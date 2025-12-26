Do Neurona encabeza la fiesta de Diva en la tercera edición de La Patria Stone

El nombre de la banda porteña es un ejemplo del vínculo entre ambos músicos. De hecho, Pity iba a bautizar así a lo que luego fue Intixicados y al no prosperar la idea, se le “regaló” a Seta. Creada en 2008, a mediados de este año Do Neurona tocó en el porteño Café Berlín, y en ese recital lo tuvo precisamente a Álvarez de invitado. En 2024 ya grabaron juntos el tema “Amistad eterna”, para celebrar el Día del Amigo y como declaración artística de la relación que mantienen.