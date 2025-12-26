Do Neurona encabeza la fiesta de Diva en la tercera edición de La Patria Stone

Un paro en el sector aeronáutico postergó hace dos semanas la visita de Do Neurona a Tucumán. Lo que se temía que fuese un viaje sin fecha se transformó sólo en una demora: la banda que lidera Charly Seta y fue apadrinada por Pity Álvarez encabezará hoy la tercera edición de La Patria Stone en Diva Club Rock (Rivadavia 1.320), con su propuesta que fusiona rock, blues, punk, country y funk en el contexto de un clima festivo.
El nombre de la banda porteña es un ejemplo del vínculo entre ambos músicos. De hecho, Pity iba a bautizar así a lo que luego fue Intixicados y al no prosperar la idea, se le “regaló” a Seta. Creada en 2008, a mediados de este año Do Neurona tocó en el porteño Café Berlín, y en ese recital lo tuvo precisamente a Álvarez de invitado. En 2024 ya grabaron juntos el tema “Amistad eterna”, para celebrar el Día del Amigo y como declaración artística de la relación que mantienen.
El festival tendrá también presencia tucumana, con La Crota, The Chetiroll Band y La Rolling’s Song sobre el escenario, en una propuesta especial.
Habrá más rock esta noche. Del 14 al 16 de febrero de 2026 se realizará en la Quebrada de Lules el encuentro Tucumán Extremo, con un acampe de distintos grupos, recitales en vivo y batalla de bandas. Una de las ocho seleccionadas para esa instancia de enfrentamiento es Sangre Fría, que hoy se presentará en la Sala de Ensayo Groove (avenida Mitre 858), con entrada libre y gratuita.