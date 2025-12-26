Secciones
LA GACETA
EspectáculosVISITA

Do Neurona encabeza la fiesta de Diva en la tercera edición de La Patria Stone

El grupo que lidera Charly Seta se quedó con el nombre que le gustaba a Pity Álvarez. La relación.

ROCK FESTIVO. Charly Seta encabeza Do Neurona y es amigo de Pity Álvarez. ROCK FESTIVO. Charly Seta encabeza Do Neurona y es amigo de Pity Álvarez.
Hace 4 Hs

Un paro en el sector aeronáutico postergó hace dos semanas la visita de Do Neurona a Tucumán. Lo que se temía que fuese un viaje sin fecha se transformó sólo en una demora: la banda que lidera Charly Seta y fue apadrinada por Pity Álvarez encabezará hoy la tercera edición de La Patria Stone en Diva Club Rock (Rivadavia 1.320), con su propuesta que fusiona rock, blues, punk, country y funk en el contexto de un clima festivo.

El nombre de la banda porteña es un ejemplo del vínculo entre ambos músicos. De hecho, Pity iba a bautizar así a lo que luego fue Intixicados y al no prosperar la idea, se le “regaló” a Seta. Creada en 2008, a mediados de este año Do Neurona tocó en el porteño Café Berlín, y en ese recital lo tuvo precisamente a Álvarez de invitado. En 2024 ya grabaron juntos el tema “Amistad eterna”, para celebrar el Día del Amigo y como declaración artística de la relación que mantienen.

Así fue el regreso de Pity Álvarez a los escenario: “Sólo el universo puede juzgarme”

Así fue el regreso de Pity Álvarez a los escenario: “Sólo el universo puede juzgarme”

El festival tendrá también presencia tucumana, con La Crota, The Chetiroll Band y La Rolling’s Song sobre el escenario, en una propuesta especial.

Habrá más rock esta noche. Del 14 al 16 de febrero de 2026 se realizará en la Quebrada de Lules el encuentro Tucumán Extremo, con un acampe de distintos grupos, recitales en vivo y batalla de bandas. Una de las ocho seleccionadas para esa instancia de enfrentamiento es Sangre Fría, que hoy se presentará en la Sala de Ensayo Groove (avenida Mitre 858), con entrada libre y gratuita.

Temas TucumánLulesCristian "Pity" Álvarez
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Latinoamérica logra dos lugares en el ranking de las economías más grandes de 2025
1

Latinoamérica logra dos lugares en el ranking de las economías más grandes de 2025

Un informe de la Universidad de Stanford anticipa un giro clave para la IA en 2026
2

Un informe de la Universidad de Stanford anticipa un giro clave para la IA en 2026

En contra de lo que se cree, un estudio del MIT revela cómo el cemento aliviaría la crisis climática
3

En contra de lo que se cree, un estudio del MIT revela cómo el cemento aliviaría la crisis climática

Última semana para postularse al programa para universitarias sub-30 de Dior y la Unesco
4

Última semana para postularse al programa para universitarias sub-30 de Dior y la Unesco

Con solo 14 años, una tucumana desafía al motocross y ya marca historia entre los mejores del NOA
5

Con solo 14 años, una tucumana desafía al motocross y ya marca historia entre los mejores del NOA

Una historia familiar que empuja al hockey tucumano hacia la elite
6

Una historia familiar que empuja al hockey tucumano hacia la elite

Más Noticias
Encontró el amor en Tucumán y una prueba piloto le permitió hacer un vino que revolucionó los Valles Calchaquíes

Encontró el amor en Tucumán y una "prueba piloto" le permitió hacer un vino que revolucionó los Valles Calchaquíes

Otro golpe al bolsillo: las prepagas arrancan el año con un aumento en las cuotas

Otro golpe al bolsillo: las prepagas arrancan el año con un aumento en las cuotas

¿Cómo limpiar el organismo después de Navidad? Alimentos clave para desinflamar el cuerpo

¿Cómo limpiar el organismo después de Navidad? Alimentos clave para desinflamar el cuerpo

¿Cómo curar la resaca rápido? Las tres mejores infusiones naturales según los expertos

¿Cómo curar la resaca rápido? Las tres mejores infusiones naturales según los expertos

Vitel toné: ¿cuánto tiempo dura en la heladera y cuáles son los secretos para conservarlo mejor?

Vitel toné: ¿cuánto tiempo dura en la heladera y cuáles son los secretos para conservarlo mejor?

Así se prepara el poderoso jugo para depurar el estómago después de la cena navideña

Así se prepara el poderoso jugo para depurar el estómago después de la cena navideña

Test de personalidad: elegí un paisaje y descubrí qué oculta tu mente en este momento

Test de personalidad: elegí un paisaje y descubrí qué oculta tu mente en este momento

Que hábitos dejar atrás para mejorar la calidad de vida en 2026, según la Inteligencia Artificial

Que hábitos dejar atrás para mejorar la calidad de vida en 2026, según la Inteligencia Artificial

Comentarios