El inesperado emprendimiento del futbolista que está a un paso de convertirse en refuerzo de Boca Juniors

Mientras se define su llegada al club de la Ribera, el colombiano Marino Hinestroza muestra una faceta poco conocida lejos de la pelota, con un proyecto propio que creció rápido en su país y llamó la atención de los hinchas.

EMPRESARIO. Marino Hinestroza combina su carrera como futbolista profesional con la administración de una joyería en un shopping de Cali. EMPRESARIO. Marino Hinestroza combina su carrera como futbolista profesional con la administración de una joyería en un shopping de Cali.
Hace 2 Hs

El nombre de Marino Hinestroza empezó a ganar lugar en la agenda de Boca Juniors en las últimas horas. A falta de detalles para que se confirme su llegada como refuerzo, los hinchas "xeneizes" descubrieron un costado poco conocido del colombiano ya que además de su carrera como futbolista, es dueño de una joyería en su país.

El emprendimiento se llama La Favela 18k y funciona en un reconocido centro comercial de la ciudad de Cali. Se trata de un local especializado en piezas de oro de 18 kilates, con cadenas, pulseras, aros y dijes que también se comercializan a través de una tienda online, con envíos dentro y fuera de Colombia. A pocos meses de su apertura, el negocio ya reúne miles de seguidores en redes sociales y ofrece garantía de por vida para sus productos.

Hinestroza participa de la selección de las piezas y también de la comunicación del local. En uno de los videos publicados en las cuentas del emprendimiento, el propio jugador invita a conocer la joyería y destaca que se trata de un proyecto “muy personal”, con estilos que buscan diferenciarse del resto.

El fútbol, de todos modos, sigue presente incluso en su faceta de comerciante. En diciembre, La Favela 18k lanzó un sorteo entre sus clientes por una camiseta de Atlético Nacional, el club que el extremo dejaría para dar el salto al fútbol argentino.

Con 23 años, Hinestroza construyó su recorrido profesional en clubes como Orsomarso y América de Cali, antes de sumar experiencia internacional en Pachuca y Columbus Crew, y consolidarse luego en Atlético Nacional. Ahora, mientras espera el cierre de su pase al "Xeneize", su nombre también circula por fuera del ámbito deportivo, ligado a un emprendimiento que muestra otra cara del posible nuevo refuerzo.

