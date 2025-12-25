El inesperado emprendimiento del futbolista que está a un paso de convertirse en refuerzo de Boca Juniors

El emprendimiento se llama La Favela 18k y funciona en un reconocido centro comercial de la ciudad de Cali. Se trata de un local especializado en piezas de oro de 18 kilates, con cadenas, pulseras, aros y dijes que también se comercializan a través de una tienda online, con envíos dentro y fuera de Colombia. A pocos meses de su apertura, el negocio ya reúne miles de seguidores en redes sociales y ofrece garantía de por vida para sus productos.