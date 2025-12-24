Secciones
LA GACETA
DeportesFútbol

El guiño que esperaban en Boca Juniors: Marino Hinestroza adelantó su llegada por redes

El delantero colombiano dejó un mensaje simbólico y todo indica que será el primer refuerzo del mercado.

El guiño que esperaban en Boca Juniors: Marino Hinestroza adelantó su llegada por redes
Hace 1 Hs

Marino Hinestroza está a un paso de transformarse en nuevo refuerzo de Boca. Y esta vez la pista no salió de los despachos, sino del propio jugador: el colombiano publicó en Instagram una historia con un corazón azul, otro amarillo y un reloj de arena. Una señal que en el mundo Boca ya se leyó como confirmación anticipada.

El delantero de 23 años llegará desde Atlético Nacional, en una operación que se cerraría en una cifra cercana a los cinco millones de dólares. El contrato, según trascendió, sería hasta fines de 2029, lo que demuestra la apuesta fuerte del Consejo de Fútbol.

La idea es que el futbolista viaje a Buenos Aires a comienzos de la próxima semana, se realice la revisión médica y quede a disposición el 2 de enero, fecha de inicio de la pretemporada. El otro club que lo pretendía era Santos, pero Boca ganó la pulseada.

Hinestroza ya había dado señales públicas de que su ciclo en Nacional estaba cumplido, luego de consagrarse campeón de la Copa Colombia. Desde entonces, las negociaciones avanzaron sin freno.

El guiño que esperaban en Boca Juniors: Marino Hinestroza adelantó su llegada por redes

Lo que viene

Si todo marcha según lo previsto, Hinestroza será el primer refuerzo de Boca en el mercado de pases y uno de los extremos que pidió el cuerpo técnico para potenciar el ataque.

Temas Club Atlético Boca JuniorsCopa Libertadores de AméricaMarino Hinestroza
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Planes de ahorro para vehículos: la Corte Suprema rechazó la cautelar y se habilitó el cobro de las deudas en Tucumán
1

Planes de ahorro para vehículos: la Corte Suprema rechazó la cautelar y se habilitó el cobro de las deudas en Tucumán

Causa Cuadernos: “A Jaime le daba el 5% de los subsidios que cobraba”, declaró un empresario
2

Causa Cuadernos: “A Jaime le daba el 5% de los subsidios que cobraba”, declaró un empresario

El tiempo en Tucumán: ¿mesa adentro o mesa afuera?, el dilema en vísperas de Navidad
3

El tiempo en Tucumán: ¿mesa adentro o mesa afuera?, el dilema en vísperas de Navidad

Denuncias cruzadas entre empresarios de Aetat por los subsidios públicos
4

Denuncias cruzadas entre empresarios de Aetat por los subsidios públicos

Todos para uno y uno para todos
5

Todos para uno y uno para todos

Pedirán el sobreseimiento para “Chucky” Casanova
6

Pedirán el sobreseimiento para “Chucky” Casanova

Más Noticias
La decisión que tomó Hugo Colace ante las llegadas de Luis Ingolotti y Tomás Durso a Atlético Tucumán

La decisión que tomó Hugo Colace ante las llegadas de Luis Ingolotti y Tomás Durso a Atlético Tucumán

Planes de ahorro para vehículos: la Corte Suprema rechazó la cautelar y se habilitó el cobro de las deudas en Tucumán

Planes de ahorro para vehículos: la Corte Suprema rechazó la cautelar y se habilitó el cobro de las deudas en Tucumán

Con mayoría de tucumanos y la presencia de un ex Puma, Tarucas presentó a sus convocados para el Súper Rugby Américas 2026

Con mayoría de tucumanos y la presencia de un ex Puma, Tarucas presentó a sus convocados para el Súper Rugby Américas 2026

Primera División: así se mueve el mercado de pases hacia el 2026 y Atlético Tucumán empieza a definir su futuro

Primera División: así se mueve el mercado de pases hacia el 2026 y Atlético Tucumán empieza a definir su futuro

Un momento único: Lionel Messi salió a las calles de Rosario y le cumplió el sueño a un fanático

Un momento único: Lionel Messi salió a las calles de Rosario y le cumplió el sueño a un fanático

Primera Nacional: el mercado de pases rumbo al 2026, con San Martín de Tucumán a la espera de refuerzos

Primera Nacional: el mercado de pases rumbo al 2026, con San Martín de Tucumán a la espera de refuerzos

De verdugo a refuerzo: la noche en la que Martín Benítez amargó a Atlético Tucumán

De verdugo a refuerzo: la noche en la que Martín Benítez amargó a Atlético Tucumán

Causa Cuadernos: “A Jaime le daba el 5% de los subsidios que cobraba”, declaró un empresario

Causa Cuadernos: “A Jaime le daba el 5% de los subsidios que cobraba”, declaró un empresario

Comentarios