El guiño que esperaban en Boca Juniors: Marino Hinestroza adelantó su llegada por redes

Marino Hinestroza está a un paso de transformarse en nuevo refuerzo de Boca. Y esta vez la pista no salió de los despachos, sino del propio jugador: el colombiano publicó en Instagram una historia con un corazón azul, otro amarillo y un reloj de arena. Una señal que en el mundo Boca ya se leyó como confirmación anticipada.
El delantero de 23 años llegará desde Atlético Nacional, en una operación que se cerraría en una cifra cercana a los cinco millones de dólares. El contrato, según trascendió, sería hasta fines de 2029, lo que demuestra la apuesta fuerte del Consejo de Fútbol.
La idea es que el futbolista viaje a Buenos Aires a comienzos de la próxima semana, se realice la revisión médica y quede a disposición el 2 de enero, fecha de inicio de la pretemporada. El otro club que lo pretendía era Santos, pero Boca ganó la pulseada.
Hinestroza ya había dado señales públicas de que su ciclo en Nacional estaba cumplido, luego de consagrarse campeón de la Copa Colombia. Desde entonces, las negociaciones avanzaron sin freno.
Lo que viene
Si todo marcha según lo previsto, Hinestroza será el primer refuerzo de Boca en el mercado de pases y uno de los extremos que pidió el cuerpo técnico para potenciar el ataque.