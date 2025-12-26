Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Distintos escenarios: shows de bandas tucumanas

Los grupos locales coparán distintos espacios. Utópico Amanecer y Mientras el Lobo visitarán desde las 22 y con acceso gratuito Oskar Bar de Música (Virgen de la Merced 611); mientras que Luciano Cegada, Jeriátrico y Distorsionados estarán en La Gesta Cultural (pasaje Río de Janeiro primera cuadra, en la zona de las oficinas de EDET). En CiTá Abasto de Cultura (La Madrid 1.457) tendrá lugar desde las 22 “Mereces lo que sueñas”, un homenaje a Gustavo Cerati con los mejores temas de Soda Stéreo y de su etapa solista. A su vez, Lapsus hará sus covers en el bar Veracruz (avenida Soldati 684). En el restó Boris (San Juan 1.131) habrá electrónica con los Dj’s Fer Torti y Federico Monachesi.