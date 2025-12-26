Secciones
Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Música y poesía: El Encuentro espera a Ojo Vigía en Tafí Viejo

Ojo Vigía presentará su propuesta de rock, blues y poemas esta noche, desde las 23.30, en el bar El Encuentro (Mendoza y avenida Perú Sud, Tafí Viejo). Lautaro Sosa y Nico Tolosa son los escritores invitados para esta ocasión. “Haremos parte de un repertorio con el que venimos trabajando hace tiempo y algunas cosas nuevas que formaran parte de un renovado material que queremos que escuchen en el año que se avecina, porque la música es poema sonoro”, afirma Daniel Kily Lobo.

De regreso: Jero Santillán actúa en Yerba Buena

Volvió desde la Capital Federal en plan de visita familiar, pero se hará tiempo para subir al escenario. Jero Santillán (foto) se presentará esta noche, desde las 22, en Nonino Yerba Buena (avenida Aconquija 2.347), en un recital solista de bajo y voz con versiones de temas conocidos y composiciones propias de su recorrido solista.

Bar Irlanda: dos propuestas con entrada gratis

Furemol festejará sus 10 años esta noche, desde las 21.30 y con acceso gratis en el Bar Irlanda (Catamarca 380), con un tributo a Los Piojos y a Ciro y los Persas. La banda tucumana está integrada por Fede Soraire, Manguera Galván, Seba Amaya, Checho Gramajo, Sergio Negro Vera y Salvador Belomio. En segundo turno, desde las 23.45, habrá jazz acústico también con entrada libre a cargo de Julio González Goytía, Javier Podazza y Rony López.

Distintos escenarios: shows de bandas tucumanas

Los grupos locales coparán distintos espacios. Utópico Amanecer y Mientras el Lobo visitarán desde las 22 y con acceso gratuito Oskar Bar de Música (Virgen de la Merced 611); mientras que Luciano Cegada, Jeriátrico y Distorsionados estarán en La Gesta Cultural (pasaje Río de Janeiro primera cuadra, en la zona de las oficinas de EDET). En CiTá Abasto de Cultura (La Madrid 1.457) tendrá lugar desde las 22 “Mereces lo que sueñas”, un homenaje a Gustavo Cerati con los mejores temas de Soda Stéreo y de su etapa solista. A su vez, Lapsus hará sus covers en el bar Veracruz (avenida Soldati 684). En el restó Boris (San Juan 1.131) habrá electrónica con los Dj’s Fer Torti y Federico Monachesi.

