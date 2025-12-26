Efemérides del viernes 26 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Entre las efemérides más destacadas del 26 de diciembre, se destaca el nacimiento de la dirigente radical Elisa Carrió en 1959 en la provincia de Chaco, donde vivió durante su infancia y cursó los estudios primarios y secundarios. En 1994 fue miembro de la Comisión Redactora y de la Comisión de Tratados Internacionales y al año siguiente asumió como diputada nacional, cargo en el que se mantuvo hasta 2003.
Ya siendo una política de renombre, Elisa Carrió se postuló como candidata a presidente en las elecciones de 2003 por la Coalición Cívica - Afirmación para una República Igualitaria (CC-ARI), convirtiéndose en la primera mujer en ser candidata en el país (finalizó 5°, por detrás de Carlos Menem, Néstor Kirchner, Ricardo López Murphy y Adolfo Rodríguez Saá). Al año siguiente fundó el Instituto de formación cultural y política Hannah Arendt. En 2007 volvió a presentarse como candidata a presidente en las elecciones que ganó Cristina Kirchner, aunque en esa ocasión finalizó en el 2° puesto con más de 4.4 millones de votos, que significaron el 24% de los votos. Dos años más tarde volvió a ser diputada nacional, cargo que ocupó hasta su retiro de la política en 2020. Además, durante el gobierno de Mauricio Macri durante un año fue presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados.
En tanto, el 26 de diciembre también se recuerda la muerte del comediante argentino Julio Victorio De Rissio, conocido popularmente como el Doctor Tangalanga, en 2013. La noticia fue difundida a través de la cuenta de Twitter del artista: "El doctor ya está con Dios. Gracias Julio por todas las alegrías que nos diste. Dios te bendiga", anunciaba el comunicado. El humorista estaba internado en el Sanatorio Otamendi, en lo que fue su séptima internación en los últimos seis meses, a sus 97 años. Su último álbum, "Dr. Tangalanga: Tejemanejes", había sido publicado en 2011. Tangalanga inició con sus bromas telefónicas durante su adolescencia con el objetivo de sacarle una sonrisa a un amigo suyo que estaba enfermo. Tras la muerte de su compañero, el comediante abandonó los chistes por teléfono, algo que retomó en 1980 mientras padecía una hepatitis. Comenzó a grabarlas y a publicar discos como "Los llamados telefónicos del Dr. Tangalanga" y "Dr. Tangalanga: Cuentos con amigos", entre otros, que contenían varios volúmenes.
Efemérides del 26 de diciembre
1194 – Nace en Italia, Federico II, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico.
1791 – Nace Charles Babbage, inventor y matemático británico que diseñó y construyó máquinas de cálculo basándose en principios que se adelantaron al moderno ordenador o computadora electrónica.
1805 – Tratado de Pressburg: Venecia y Dalmacia pasan a manos de Napoleón. Finalizan más de mil años de la Serenissima República.
1891 – Nace en Nueva York, EE.UU., el escritor Henry Miller.
1893 – Nace Mao Zedong, estadista chino, presidente del Partido Comunista de China, principal fundador de la República Popular China y su máximo dirigente desde su creación en 1949.
1904 – Nace en La Habana, Cuba, el novelista, ensayista y musicólogo Alejo Carpentier.
1941 – Winston Churchill es nombrado primer ministro británico.
1947 – Nace Víctor Hugo Morales, periodista, relator deportivo y conductor uruguayo.
1953 – Se realiza en París el primer trasplante de riñón de un donante vivo bajo la dirección del cirujano francés Jean Hamburger.
1959 – Nace Lilita Carrió, política argentina.
1966 – Muere Guillermo Stábile, futbolista argentino.
1972 – Muere Harry S. Truman, presidente de Estados Unidos entre 1945 y 1953, iniciador de la política internacional para contener al comunismo que dio origen a la Guerra fría.
1975 – Nace en Santiago, Chile, el tenista Marcelo «Chino» Ríos.
1985 – Se encuentra en Ruanda el cuerpo asesinado de la zoóloga estadounidense Dian Fossey, la principal autoridad mundial sobre el gorila de montaña. Se sospecha que fue asesinada por cazadores furtivos.
1990 – El soviético Gari Kaspárov retiene el título de Campeón del Mundo de Ajedrez.
1998 – Irak formaliza su ruptura con la ONU y exige el fin del embargo petrolífero.
2004 – Uno de los terremotos más potentes en la historia devasta amplias zonas del sudeste asiático, donde provocó una serie de gigantescas olas -o tsunamis- que golpearon las costas de Sri Lanka, Indonesia, la India, Tailandia, Malasia, las Maldivas y Bangladesh. Según los primeros informes oficiales, los muertos ya superaron los 100.000.
2006 – Muere Gerald Ford, político estadounidense, presidente entre 1974 y 1977.
2013 – Muere el Doctor Tangalanga, comediante argentino.