Efemérides del viernes 26 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?

En tanto, el 26 de diciembre también se recuerda la muerte del comediante argentino Julio Victorio De Rissio, conocido popularmente como el Doctor Tangalanga, en 2013. La noticia fue difundida a través de la cuenta de Twitter del artista: "El doctor ya está con Dios. Gracias Julio por todas las alegrías que nos diste. Dios te bendiga", anunciaba el comunicado. El humorista estaba internado en el Sanatorio Otamendi, en lo que fue su séptima internación en los últimos seis meses, a sus 97 años. Su último álbum, "Dr. Tangalanga: Tejemanejes", había sido publicado en 2011. Tangalanga inició con sus bromas telefónicas durante su adolescencia con el objetivo de sacarle una sonrisa a un amigo suyo que estaba enfermo. Tras la muerte de su compañero, el comediante abandonó los chistes por teléfono, algo que retomó en 1980 mientras padecía una hepatitis. Comenzó a grabarlas y a publicar discos como "Los llamados telefónicos del Dr. Tangalanga" y "Dr. Tangalanga: Cuentos con amigos", entre otros, que contenían varios volúmenes.