Cuánto pesa Erling Haaland: el guiño del goleador a Pep Guardiola tras el control navideño de Manchester City

En Manchester no hubo brindis sin consecuencias. Mientras gran parte del mundo del fútbol disfruta del receso de Navidad, Manchester City siguió bajo la lupa de Pep Guardiola, que dejó un mensaje claro antes de las celebraciones: los jugadores podían comer, pero el peso iba a ser controlado.
El entrenador explicó que todos fueron pesados antes del descanso para tener una referencia concreta y advirtió que cualquier exceso podía pagarse caro. Si alguno regresaba con varios kilos de más, directamente se quedaría en Manchester y no viajaría al próximo compromiso de la Premier League frente a Nottingham Forest.
El aviso no tardó en tener respuesta. Erling Haaland, máxima figura del equipo, eligió contestar con ironía y redes sociales. Luego de la Nochebuena, el noruego publicó una imagen sobre la balanza: 94,4 kilos marcaba la pantalla. Acompañó la foto con un breve “todo bien”, suficiente para dejar en claro que el mensaje había sido recibido.
El gesto funcionó como una broma hacia el cuerpo técnico, pero también como una señal de compromiso en pleno receso. Así, el goleador mostró que está alineado con la exigencia física que impone Guardiola.
El City jugará el 27 de diciembre por la fecha 18 del campeonato inglés y pelea en la parte alta de la tabla. Mientras el calendario no da respiro, Haaland volvió a marcar la diferencia, esta vez fuera de la cancha. Se subió a la balanza, pasó la prueba y dejó el chiste servido.