Marcelo Gallardo celebró Navidad en familia en la antesala de la pretemporada de River

En medio de una pretemporada que recién comienza y de un mercado de pases que ya tuvo sus primeros movimientos, Marcelo Gallardo se permitió un respiro. La Navidad fue un paréntesis necesario para bajar un cambio y reencontrarse con los suyos, lejos de la exposición habitual y con un clima íntimo que no suele repetirse con frecuencia.