Secciones
LA GACETA
DeportesFútbol

Marcelo Gallardo celebró Navidad en familia en la antesala de la pretemporada de River

El entrenador aprovechó el breve receso para reunirse con sus afectos, mientras el plantel tuvo días libres antes de retomar los trabajos y encarar la preparación rumbo a un año exigente.

NAVIDEÑO. Marcelo Gallardo disfrutó de la Nochebuena junto a su familia, en un breve parate antes de que River retome la pretemporada. NAVIDEÑO. Marcelo Gallardo disfrutó de la Nochebuena junto a su familia, en un breve parate antes de que River retome la pretemporada.
Hace 2 Hs

En medio de una pretemporada que recién comienza y de un mercado de pases que ya tuvo sus primeros movimientos, Marcelo Gallardo se permitió un respiro. La Navidad fue un paréntesis necesario para bajar un cambio y reencontrarse con los suyos, lejos de la exposición habitual y con un clima íntimo que no suele repetirse con frecuencia.

El entrenador de River Plate pasó la Nochebuena acompañado por su esposa, Geraldine La Rosa, y sus cuatro hijos: Nahuel, Matías, Santino y Benjamín. La postal tuvo un valor especial ya que tres de ellos son futbolistas profesionales que desarrollan sus carreras en distintos países, por lo que no es común que puedan coincidir todos juntos en una misma celebración familiar.

Vestido de manera informal, con una copa en la mano y lejos del rol de DT que lo acompaña todo el año, Gallardo disfrutó de una noche tranquila, marcada por el encuentro y el descanso. Un contraste claro con los días que vendrán, cargados de trabajo y planificación.

Pensando también en el bienestar del plantel, el cuerpo técnico y los colaboradores, "Muñeco" dispuso un breve parate navideño en la pretemporada. El equipo tuvo libre miércoles y jueves y retomará los entrenamientos el viernes por la mañana en el Camp. El mismo esquema de descanso se repetirá para el 31 de diciembre y el 1° de enero.

Luego llegará la parte más exigente de la preparación: el viaje a San Martín de los Andes, previsto para el 3 de enero, y una posterior concentración en Punta del Este, donde se proyectan amistosos internacionales ante Nacional y Peñarol.

Entre el arbolito, los afectos y el descanso, Gallardo empezó a cerrar un año intenso con la cabeza puesta en lo que viene. La Navidad fue apenas una pausa y el objetivo de volver a competir hasta el final ya empezó a tomar forma.

Temas Buenos AiresClub Atlético River PlateMarcelo GallardoLiga Profesional de Fútbol
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Sangrienta Nochebuena: mataron a un hombre de un disparo en La Plata al 2.700
1

Sangrienta Nochebuena: mataron a un hombre de un disparo en La Plata al 2.700

Qué es el íleo posoperatorio, la complicación por la que Cristina Kirchner seguirá internada
2

Qué es el "íleo posoperatorio", la complicación por la que Cristina Kirchner seguirá internada

Se escapó del sanatorio para jugar el Reducido y ahora está a un paso de ser refuerzo de San Martín
3

Se escapó del sanatorio para jugar el Reducido y ahora está a un paso de ser refuerzo de San Martín

El tiempo en Tucumán: la Navidad llegó con lluvias y el descenso de la temperatura
4

El tiempo en Tucumán: la Navidad llegó con lluvias y el descenso de la temperatura

Con solo 14 años, una tucumana desafía al motocross y ya marca historia entre los mejores del NOA
5

Con solo 14 años, una tucumana desafía al motocross y ya marca historia entre los mejores del NOA

Terminal de ómnibus: el pliego prevé una inversión de al menos U$S7 millones
6

Terminal de ómnibus: el pliego prevé una inversión de al menos U$S7 millones

Más Noticias
El historial oculto de Beto Casella: Ángel de Brito confirmó los romances del conductor con tres famosas que nadie imaginaba

El historial oculto de Beto Casella: Ángel de Brito confirmó los romances del conductor con tres famosas que nadie imaginaba

Así es el lujoso nido de amor de La Joaqui y Luck Ra: paredes de madera y ventanales gigantes

Así es el lujoso nido de amor de La Joaqui y Luck Ra: paredes de madera y ventanales gigantes

Qué es el íleo posoperatorio, la complicación por la que Cristina Kirchner seguirá internada

Qué es el "íleo posoperatorio", la complicación por la que Cristina Kirchner seguirá internada

El tiempo en Tucumán: la Navidad llegó con lluvias y el descenso de la temperatura

El tiempo en Tucumán: la Navidad llegó con lluvias y el descenso de la temperatura

El drama de Mirtha Legrand: la decisión de Juana Viale que la dejaría sin temporada en Mar del Plata

El drama de Mirtha Legrand: la decisión de Juana Viale que la dejaría sin temporada en Mar del Plata

Sangrienta Nochebuena: mataron a un hombre de un disparo en La Plata al 2.700

Sangrienta Nochebuena: mataron a un hombre de un disparo en La Plata al 2.700

Con solo 14 años, una tucumana desafía al motocross y ya marca historia entre los mejores del NOA

Con solo 14 años, una tucumana desafía al motocross y ya marca historia entre los mejores del NOA

Se escapó del sanatorio para jugar el Reducido y ahora está a un paso de ser refuerzo de San Martín

Se escapó del sanatorio para jugar el Reducido y ahora está a un paso de ser refuerzo de San Martín

Comentarios