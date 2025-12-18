Marcelo Gallardo ya abrochó el primer refuerzo para River modelo 2026: quién es el volante que desvelaba a "Muñeco"

Marcelo Gallardo empieza a darle forma a su River versión 2026 y ya consiguió el primer nombre que tenía marcado en la lista. Con la Copa Sudamericana como uno de los grandes objetivos del próximo año, el entrenador y la dirigencia encabezada por Stefano Di Carlo avanzaron en la renovación del plantel y cerraron la llegada de Fausto Vera, un refuerzo pensado para reforzar el eje del mediocampo.
El volante ya se encuentra en Buenos Aires y, en las próximas horas, se realizará los estudios médicos de rigor antes de firmar su contrato. El acuerdo entre los clubes contempla un préstamo por una temporada, con un cargo cercano a los U$S 500.000 y una opción de compra fijada en cuatro millones, según trascendió desde el entorno de la negociación.
Vera surgió futbolísticamente en Argentinos, donde rápidamente llamó la atención por su rendimiento y proyección. Ese crecimiento le permitió dar el salto al exterior en 2022, cuando fue transferido al Corinthians por una cifra cercana a los siete millones de dólares. Dos años más tarde, su carrera continuó en Atlético Mineiro, club que lo incorporó a cambio de unos 4,5 millones
Vera no tenía lugar en el Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli
La posibilidad de su salida del fútbol brasileño se aceleró tras una decisión deportiva. Jorge Sampaoli le comunicó que no iba a ser una prioridad dentro del proyecto 2026, lo que abrió la puerta a nuevas opciones. En ese contexto, River se movió con rapidez y lo apuntó como una pieza clave para ocupar el rol que dejó vacante Enzo Pérez, recientemente desvinculado del plantel.
Desde lo estadístico, el volante tuvo participación durante 2025: disputó 32 encuentros y acumuló 1.728 minutos. Sin embargo, su presencia fue perdiendo peso con el correr de la temporada. Cerró el año sin consolidarse como titular y en los últimos compromisos del torneo local ingresó desde el banco, un dato que terminó de empujar su salida.
Así, Gallardo suma su primer refuerzo y empieza a construir el River que imagina para el próximo desafío internacional.