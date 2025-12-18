Marcelo Gallardo ya abrochó el primer refuerzo para River modelo 2026: quién es el volante que desvelaba a "Muñeco"

Marcelo Gallardo empieza a darle forma a su River versión 2026 y ya consiguió el primer nombre que tenía marcado en la lista. Con la Copa Sudamericana como uno de los grandes objetivos del próximo año, el entrenador y la dirigencia encabezada por Stefano Di Carlo avanzaron en la renovación del plantel y cerraron la llegada de Fausto Vera, un refuerzo pensado para reforzar el eje del mediocampo.