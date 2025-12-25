Lionel Messi pasó la Navidad en Rosario y Antonela Rocuzzo mostró la intimidad de la cena familiar

La Navidad volvió a encontrar a Lionel Messi en Rosario. El capitán de la Selección argentina viajó nuevamente a su ciudad natal para pasar las Fiestas junto a Antonela Roccuzzo y familiares, en medio del receso de Inter Miami, que cerró el año con la obtención de la MLS Cup.
La celebración volvió a mostrar el perfil bajo de la pareja. Antonela publicó en Instagram una serie de imágenes acompañadas por un simple mensaje: “Feliz Navidad”, sin exhibir momentos excesivamente íntimos ni mostrar a sus hijos.
En las fotos se observó una mesa larga, ambientada en tonos blancos y dorados, con vajilla clásica, copas de cristal y numerosas velas que aportaron un clima cálido y familiar. También hubo dulces navideños tradicionales, entre ellos panettones artesanales y figuras de chocolate.
QUIEN PUDIERA
Lionel Messi y Antonela Roccuzzo compartieron en Instagram fotos juntos celebrando la Navidad.
Las imágenes mostraron un festejo íntimo, lleno de sonrisas y espíritu familiar.
Otra postal que llamó la atención fue la que mostró a Messi y Antonela posando juntos. Ella lució un vestido amarillo pastel, mientras el capitán argentino eligió un look informal, con camisa estampada, bermudas y zapatillas blancas.
Un descanso previo a la pretemporada
Tras el receso en Argentina, Messi retomará los entrenamientos con Inter Miami en enero, en la antesala de una temporada que tendrá como gran objetivo el camino al Mundial 2026.