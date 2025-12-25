Cómo desinflamar el estomago después de la cena de Nochebuena

La inflamación estomacal representa una molestia frecuente que surge por factores como los gases, el estreñimiento o la retención de líquidos, pero existen estrategias simples para mitigar estos síntomas. Esto es común luego de comidas pesadas y calóricas típicas de las fiestas. Los expertos sugieren aplicar cambios específicos en la dieta y en la rutina diaria para aliviar la pesadez. Al modificar ciertas conductas, resulta posible reducir la presión abdominal y mejorar significativamente el bienestar general del sistema digestivo.