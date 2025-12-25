Fin de año y salud mental: por qué los expertos sugieren evitar los balances rigurosos en diciembre

Para el especialista, el mandato social de que las emociones deben ser positivas choca con la realidad del estrés acumulado. Por eso, su recomendación es contraintuitiva pero saludable: no hacer el balance ahora. "Cuando estamos tan estresados solemos hacer un balance más severo, más riguroso hacia nosotros mismos. No es el momento ideal porque no vamos a ser justos", advierte Rojas Juárez, recordando que el cierre de año es una convención cultural y que "muchas de nuestras cosas no concluyen en diciembre".