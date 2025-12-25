Alerta de la Embajada: el pedido urgente para los argentinos que viajan a Chile por la ola de "encerronas" y robos

Cruzar la cordillera para disfrutar de las playas chilenas o hacer un tour de compras se convirtió, para muchos, en una verdadera situación de riesgo. En las últimas semanas, los relatos de inseguridad extrema contra argentinos dejaron de ser casos aislados para transformarse en una tendencia preocupante. Desde el robo de una camioneta en un complejo privado de La Serena hasta ataques comando a colectivos de compras, el escenario obliga a los viajeros a cambiar sus hábitos de forma drástica.