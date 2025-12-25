Secciones
Alerta de la Embajada: el pedido urgente para los argentinos que viajan a Chile por la ola de "encerronas" y robos

Las "encerronas" y los robos a turistas argentinos se dispararon en Viña, Santiago y La Serena. Qué hacer si te pinchan una rueda y el dato clave que dio la Embajada para no perderlo todo.

Robos y encerronas: los ataques que acechan a los turistas argentinos en Chile Robos y "encerronas": los ataques que acechan a los turistas argentinos en Chile
Hace 3 Hs

Cruzar la cordillera para disfrutar de las playas chilenas o hacer un tour de compras se convirtió, para muchos, en una verdadera situación de riesgo. En las últimas semanas, los relatos de inseguridad extrema contra argentinos dejaron de ser casos aislados para transformarse en una tendencia preocupante. Desde el robo de una camioneta en un complejo privado de La Serena hasta ataques comando a colectivos de compras, el escenario obliga a los viajeros a cambiar sus hábitos de forma drástica.

El nuevo "modus operandi" de los delincuentes

Ya no alcanza con dejar el auto con alarma. Las víctimas denuncian modalidades cada vez más agresivas:

La trampa del neumático: Es el engaño más común. Los delincuentes pinchan una rueda de tu auto y esperan a que frenes. Cuando alguien se acerca "amablemente" a ayudarte, es el momento del asalto.

La "encerrona" en plena ruta: Delincuentes interceptan vehículos (incluso colectivos de larga distancia) bloqueándoles el paso para desvalijar a todos los pasajeros en cuestión de minutos.

Robos en shoppings: Ni siquiera los estacionamientos privados de los malls son garantía. Se han reportado múltiples robos de equipaje y pertenencias dejadas a la vista dentro de los vehículos.

El pedido urgente de la Embajada Argentina

Ante esta ola de delitos, la Embajada Argentina en Chile emitió un comunicado con advertencias rigurosas. La recomendación más fuerte es evitar el uso de efectivo. Los delincuentes buscan dólares y pesos chilenos; por eso, el consejo es manejarse exclusivamente con tarjetas de crédito o débito digitales para minimizar el botín en caso de un asalto.

Además, las autoridades recalcaron:

Cero confianza en la ruta: si sufrís una pinchadura, no aceptes ayuda de extraños. Intentá llegar a una zona segura o estación de servicio antes de bajar del auto.

Celulares guardados: evitá usar el teléfono en la vía pública; los "motochorros" están al acecho en las zonas céntricas de Santiago y Viña del Mar.

Estacionamientos: no dejes bolsos, camperas ni mochilas a la vista, incluso si el auto está dentro de un parking pago.

Documentación y salud: que no te falte nada

Más allá de la seguridad física, la Embajada recordó que la salud en Chile es privada y costosa. Es vital ingresar con un seguro médico internacional. Asimismo, asegurate de llevar:

DNI o Pasaporte vigente.

Partidas de nacimiento y autorizaciones si viajás con menores.

Seguro vehicular con cobertura internacional (Soapex).

Aunque el gobierno chileno lanzó el "Plan Verano" para reforzar la presencia policial en los balnearios, la autoprotección es hoy la mejor herramienta para los argentinos que decidan veranear del otro lado de los Andes.

Teléfonos de emergencia: qué hacer y dónde llamar

En caso de robo, pérdida de documentos o accidentes, estos son los canales oficiales de asistencia para argentinos en territorio chileno:

Emergencias en Santiago: (+56) 9 9533 1892

Emergencias en Valparaíso/Viña del Mar: (+56) 9 9329 8074

Emergencias en La Serena: (+56) 9 9243 0048

Emergencias en Punta Arenas: (+56) 9 9640 4048

Estos números funcionan las 24 horas y son exclusivamente para situaciones de emergencia (riesgo de vida, detenciones o robos graves). Para trámites comunes, se debe contactar en horario administrativo.

