Trump confirmó el inicio de ataques terrestres contra cárteles de la droga en América Latina

En el marco de la estrategia de su gobierno para combatir el narcotráfico a nivel regional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó el inicio inminente de ataques terrestres contra cárteles de la droga en América Latina,
El mandatario realizó estas declaraciones durante su mensaje de Navidad dirigido a las fuerzas armadas estadounidenses, según informó la agencia estatal china Xinhua.
“Ahora estamos atacando por tierra”, afirmó Trump al referirse a las acciones contra las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas, al tiempo que destacó los resultados obtenidos en el control marítimo.
En ese sentido, aseguró que el narcotráfico por vía marítima se redujo en un 96%, como consecuencia del despliegue militar y el refuerzo de los operativos de vigilancia.
En su discurso, el presidente también felicitó especialmente a la tripulación del portaaviones USS Gerald R. Ford, que se encuentra actualmente desplegado en el Caribe como parte de las operaciones de seguridad y control en la región.