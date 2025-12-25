Secciones
LA GACETA
Mundo

Trump confirmó el inicio de ataques terrestres contra cárteles de la droga en América Latina

El presidente de Estados Unidos hizo el anuncio durante su mensaje navideño a las fuerzas armadas y aseguró que el narcotráfico marítimo se redujo en un 96%.

Donald Trump, en la Casa Blanca. Donald Trump, en la Casa Blanca. FOTO TOMADA DE BLOOMBERG.COM
Hace 2 Hs

En el marco de la estrategia de su gobierno para combatir el narcotráfico a nivel regional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó el inicio inminente de ataques terrestres contra cárteles de la droga en América Latina,

El mandatario realizó estas declaraciones durante su mensaje de Navidad dirigido a las fuerzas armadas estadounidenses, según informó la agencia estatal china Xinhua.

“Ahora estamos atacando por tierra”, afirmó Trump al referirse a las acciones contra las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas, al tiempo que destacó los resultados obtenidos en el control marítimo. 

En ese sentido, aseguró que el narcotráfico por vía marítima se redujo en un 96%, como consecuencia del despliegue militar y el refuerzo de los operativos de vigilancia.

En su discurso, el presidente también felicitó especialmente a la tripulación del portaaviones USS Gerald R. Ford, que se encuentra actualmente desplegado en el Caribe como parte de las operaciones de seguridad y control en la región.

Temas Navidad LatinoaméricaDonald TrumpEstados UnidosFuerzas Armadas
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Sangrienta Nochebuena: mataron a un hombre de un disparo en La Plata al 2.700
1

Sangrienta Nochebuena: mataron a un hombre de un disparo en La Plata al 2.700

Se escapó del sanatorio para jugar el Reducido y ahora está a un paso de ser refuerzo de San Martín
2

Se escapó del sanatorio para jugar el Reducido y ahora está a un paso de ser refuerzo de San Martín

Con solo 14 años, una tucumana desafía al motocross y ya marca historia entre los mejores del NOA
3

Con solo 14 años, una tucumana desafía al motocross y ya marca historia entre los mejores del NOA

Una organización tucumana viaja al norte de Salta para compartir la Navidad con comunidades indígenas
4

Una organización tucumana viaja al norte de Salta para compartir la Navidad con comunidades indígenas

Recuerdos fotográficos: 2006. Fiestas privadas y chicos en la calle durante la ley de las 4 AM
5

Recuerdos fotográficos: 2006. Fiestas privadas y chicos en la calle durante la ley de las 4 AM

El tiempo en Tucumán: la Navidad llegó con lluvias y el descenso de la temperatura
6

El tiempo en Tucumán: la Navidad llegó con lluvias y el descenso de la temperatura

Más Noticias
El tiempo en Tucumán: la Navidad llegó con lluvias y el descenso de la temperatura

El tiempo en Tucumán: la Navidad llegó con lluvias y el descenso de la temperatura

El drama de Mirtha Legrand: la decisión de Juana Viale que la dejaría sin temporada en Mar del Plata

El drama de Mirtha Legrand: la decisión de Juana Viale que la dejaría sin temporada en Mar del Plata

Sangrienta Nochebuena: mataron a un hombre de un disparo en La Plata al 2.700

Sangrienta Nochebuena: mataron a un hombre de un disparo en La Plata al 2.700

Después de los festejos de Navidad, el cuerpo pasa factura: claves para entender el mal descanso

Después de los festejos de Navidad, el cuerpo pasa factura: claves para entender el mal descanso

Con solo 14 años, una tucumana desafía al motocross y ya marca historia entre los mejores del NOA

Con solo 14 años, una tucumana desafía al motocross y ya marca historia entre los mejores del NOA

Se escapó del sanatorio para jugar el Reducido y ahora está a un paso de ser refuerzo de San Martín

Se escapó del sanatorio para jugar el Reducido y ahora está a un paso de ser refuerzo de San Martín

Por qué Ronald Araujo decidió frenar: vacaciones, fe y un viaje interior rumbo al Mundial 2026

Por qué Ronald Araujo decidió frenar: vacaciones, fe y un viaje interior rumbo al Mundial 2026

Una organización tucumana viaja al norte de Salta para compartir la Navidad con comunidades indígenas

Una organización tucumana viaja al norte de Salta para compartir la Navidad con comunidades indígenas

Comentarios