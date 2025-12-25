El drama de Mirtha Legrand: la decisión de Juana Viale que la dejaría sin temporada en Mar del Plata

Fue el periodista Santiago Sposato, en el programa A la tarde, quien reveló la interna que mantiene en vilo a El Trece. “Tenían todo arreglado para arrancar a grabar en Mar del Plata en el mes de enero, pero Juana Viale dijo: ‘No estoy, me bajo en febrero’”, sentenció el cronista, dejando al descubierto la grieta que podría dejar a la Chiqui sin su temporada soñada.