El drama de Mirtha Legrand: la decisión de Juana Viale que la dejaría sin temporada en Mar del Plata

Mirtha Legrand atraviesa un cierre de año agridulce. Mientras este martes 23 la diva grabó con entusiasmo su último programa de 2025 para La noche de Mirtha —el cual se emitirá el próximo sábado—, una sombra de incertidumbre nubla su futuro inmediato. Lo que debía ser una fiesta en la costa argentina se ha transformado en un conflicto familiar y presupuestario que tiene un nombre propio: Juana Viale.
La "frase letal" que lo cambió todo
El deseo de Mirtha de hacer temporada en Mar del Plata no es un secreto. Para la conductora, la ciudad balnearia es su "lugar en el mundo" y trabajar frente al mar la reconforta de una manera especial. Sin embargo, los planes de la productora StoryLab chocaron de frente con la agenda de su nieta.
Fue el periodista Santiago Sposato, en el programa A la tarde, quien reveló la interna que mantiene en vilo a El Trece. “Tenían todo arreglado para arrancar a grabar en Mar del Plata en el mes de enero, pero Juana Viale dijo: ‘No estoy, me bajo en febrero’”, sentenció el cronista, dejando al descubierto la grieta que podría dejar a la Chiqui sin su temporada soñada.
El factor económico: El combo de los almuerzos
El problema no es solo una cuestión de fechas, sino de viabilidad económica. Según explicó Sposato, la logística para trasladar toda la producción a Mar del Plata es extremadamente costosa y el canal solo aprueba el presupuesto si se graban ambos programas: el de Mirtha los sábados y el de Juana los domingos.
“Ella (Mirtha) no puede grabar dos programas por día. ¿Qué hacemos? O estás o buscamos un reemplazo para Juana. Y si no se busca un reemplazo, al canal no le rinde que sea solo los sábados con Mirtha Legrand”, sumó el periodista.
Sin Juana Viale dispuesta a cumplir con el compromiso de febrero, la estructura financiera del proyecto se desmorona. Al parecer, la televisión actual no permite el despliegue técnico que requiere la "mesaza" si no se garantiza la continuidad de todo el fin de semana.
Preocupación en el entorno de la diva
Más allá de lo profesional, lo que realmente genera alarma es el estado anímico de Mirtha. A sus 98 años, la actividad laboral es su principal motor vital. “Toda la familia sabe que necesita trabajar porque le hace bien”, remarcó Sposato, subrayando que no hacer la temporada le genera a la conductora una profunda tristeza.
A estas horas, el entorno de Mirtha intenta convencer a Juana o buscar una alternativa que permita que la Chiqui cumpla su deseo. Lo que es seguro es que, "lo que todos saben" en los pasillos del canal, es que Mirtha hoy depende de una decisión ajena para no quedarse fuera de la ciudad que tanto ama.