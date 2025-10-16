Cómo usar la cebolla para proteger tu hogar de malas energías: cuatro poderosos rituales

La cebolla le da a las comidas un sabor inconfundible, sin embargo, a nivel energético también tiene poderes especiales que se pueden utilizar especialmente para ahuyentar las malas vibras y potenciar buenas intenciones a nuestras vidas. ¿Cómo utilizarla para este buen fin?
En sentido literal, la cebolla es un limpiador excepcional porque contiene cloro y azufre entre sus esencias volátiles, y en tal cantidad que por eso cuando la cortamos nos hace llorar.
Esos elementos quitan la grasa y el óxido de ollas, sartenes y parrillas, sólo hay que frotar media cebolla y dejarla actuar antes de enjuagar. Y otro secreto: si aplicamos cebolla rallada sobre una mancha en una prenda actúa como quitamanchas, afirma el sitio Mejor con Salud.
Cuál es el poder espiritual de la cebolla y cómo utilizarla para ahuyentar la mala energía
Tanto limpia la cebolla que su acción puede extenderse a la esfera espiritual porque se utiliza para eliminar las malas ondas o energías negativas que puedan acecharnos.
El hinduismo enseña sobre los chakras que, para esta religión, son puntos generadores de energía. La cebolla estaría relacionada con el chakra de la coronilla, nuestro punto más elevado que está en contacto con la energía divina.
Pero también ayudaría a liberar cualquier energía estancada en el chakra raíz (o soporte), ubicado en el perineo, que es el que nos proporciona estabilidad y seguridad.
Si nos sentimos desconectados de nuestro poder hay que comer cebolla también para equilibrar las emociones y trabajar con el chakra del corazón.
Cuatro efectivos rituales con la cebolla
Conocé cuatro consejos para que uses la cebolla y consigas distintos progresos en tu vida.
- Para absorber la energía negativa. Ponemos la cebolla en la habitación donde percibimos malas ondas y la dejamos el mayor tiempo posible.
- Para purificar un área. Enterramos una cebolla en cada vértice del terreno, o en dos macetas con tierra en cada punta del departamento. Las dejamos allí 24 horas, luego las desenterramos y las eliminamos.
- Para atraer el amor. Cortamos una cebolla al medio y la frotamos sobre una vela roja. Encendemos la vela y pensamos en nuestro deseo de amor durante unos minutos. Apagamos la vela y la encendemos cada día un ratito hasta que encontramos el amor.
- Para protegernos. Frotamos media cebolla sobre una vela negra y la encendemos unos minutos pensando en el daño del que nos queremos liberar. Repetimos el ritual cada vez que sentimos que necesitamos protección.