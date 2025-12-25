Cartas de lectores: Mensaje a los jóvenes tucumanos

En una charla dirigida a jóvenes, Gabriel García Márquez les dijo: “jóvenes del siglo XXI, no esperen que la sociedad les ofrezca lo que ustedes necesitan, pregunten qué necesita la sociedad de ustedes”. En la Provincia de Tucumán hay más de 600.000 jóvenes, de ellos la mayoría es la que trabaja o estudia como y donde puede; se preocupa por ayudar a la familia, ser buen hijo, buen compañero, buen amigo etc., solo una gran minoría es es la que genera malas noticias, las cuales impresionan y muchas veces se toman como lo que es común , esto no es así , porque una cuestión de cálculo elemental nos indica que entre los 16 y 30 años, la juventud Tucumana es gente laboriosa , estudiosa, comprometida con su familia , sus afectos , su deporte etcétera; en esta época de crisis no solo económica , sino moral y cultural , debemos ayudar a nuestros jóvenes, a encontrar nuevamente el camino del progreso y grandeza del país. En cuanto a los problemas que entendemos vive la juventud argentina, uno de ellos tiene relación con la crisis del sistema educativo formal, pues no encuentran en su mayoría atractivo e interesante el desarrollo de las cátedras en las instituciones fundamentalmente secundarias. Esto no implica una deficiencia en el sector docente o falta de preocupación o desinterés en los alumnos, sino que existe una desconexión real, entre la institución escolar y el mundo circundante. Ese mundo plantea otras preguntas y exige nuevas respuestas, además las soluciones que plantea internet y/o la inteligencia Artificial, no acercan a los jóvenes a la realidad de su entorno sociocultural. El mensaje que hace casi 30 años planteo el escritor, hoy se traduce a mi juicio en la necesidad que la juventud se interese y participe en la resolución y transformación positiva de los problemas sociocomunitarios. Si bien es cierto que existe un mito que indica que la mayoría de los jóvenes no se interesa por cuestiones que los trasciendan como individuos, es falso, la juventud tiene un gran potencial si se los estimula con cuestiones reales y prácticas que atraviesan a la sociedad en su día a día. Los jóvenes inexorablemente deben prepararse, para manejar en un futuro próximo los asuntos públicos, las cuestiones de Estado, los gobiernos las empresas, los sindicatos, etc. Para lograr un mayor índice de interés y participación, en las cuestiones públicas, se requiere una acción conjunta de los organismos Estatales y la sociedad civil. Esta acción debe tener como foco fundamental la capacitación de los jóvenes para lograr los objetivos mencionados, apuntando no solo a la cuestión político partidaria, sino implicarse en todos los temas de trascendencia sociocomunitaria.