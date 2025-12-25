Secciones
Cartas de lectores: Identidad y comentarios
Hace 7 Hs

He visto y no pertenezco a ningún foro en este matutino ni en ningún otro pero quiero expresarme contra una persona en particular, que permanentemente está escribiendo contra los que escribimos cartas al director exponiendo nuestras ideas de forma pacífica y respetuosa, como el Sr. Carlos Otonello. Este señor, a quien no conozco, permanentemente está, según él, rastreando "cosas extrañas en cuentas ", opinando con total impunidad, como si fuera un juez, de los que opinamos distinto de sus ideas, criticando a todo el mundo y agrediendo y hasta amenazando. Lo que pasó con el Secretario de Energía es común en estos tiempos, no me sorprende; lo que sí, el diario LA GACETA debería reforzar la inscripción a sus contenidos y que estas personas que opinan desde una computadora o un celular, con identidad falsa o genuina, sean expulsados.

Fernando Esteban Saade

fernandosaade77@gmail.com

