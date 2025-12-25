Navidad dejó menos ventas de juguetes: qué eligieron las familias

El presidente de la entidad, Matías Furió, señaló que, si bien el resultado final fue negativo, el desempeño de diciembre superó las previsiones iniciales. “El resultado fue mejor al esperado, especialmente en relación con noviembre, que había mostrado una caída fuerte e inesperada. Hubo una mejora en el ritmo de ventas en los días previos a Nochebuena, aunque no alcanzó para compensar la baja del Día del Niño ni los retrocesos de los meses posteriores”, explicó.