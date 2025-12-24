Secciones
¿Qué me pongo para Navidad?: las tendencias que dominan las fiestas este 2025

Colores como el borgoña y texturas como el satén dominarán las fiestas.

Tendencias para Navidad 2025: los looks para estas fiestas. Tendencias para Navidad 2025: los looks para estas fiestas. Fuente: Ferragamo. Alessandro Lucioni / Gorunway/ Vogue
Por Luisina Acosta Hace 2 Hs

Encontrar el look ideal para las celebraciones de fin de año suele ser un desafío que mezcla la tradición con las ganas de renovarse. Con el día navideño ya comenzado, las dudas sobre en qué prendas vale la pena invertir o cómo reciclar lo que ya tenemos en el placard se vuelven moneda corriente. Esta temporada, la clave está en un juego equilibrado entre piezas funcionales y apuestas arriesgadas que prometen no fallar.

El espíritu festivo de este 2025 se apoya fuertemente en texturas suntuosas que evocan elegancia inmediata. Las lentejuelas se posicionan como los grandes protagonistas, mientras que en los países que atraviesan la temporada invernal, el terciopelo y los abrigos de pelo sintético son los reyes de la época. En un artículo del medio especializado Vogue se destaca que, si bien el rojo y el dorado siguen siendo los dominantes de la Nochebuena, este año el borgoña se suma con fuerza para completar una paleta sofisticada y moderna.

Brillos y texturas para brillar en Nochebuena

Las lentejuelas dejaron de ser exclusivas de los vestidos de gala para conquistar pantalones y blazers, permitiendo conjuntos más versátiles y cómodos. Por otro lado, el terciopelo regresa en trajes completos, aportando una estructura chic que derrocha seguridad. Según lo visto en las pasarelas de Michael Kors, un vestido midi con lentejuelas acompañado de zapatos puntiagudos es la fórmula definitiva para quienes buscan distinción sin complicaciones.

Las lentejuelas serán el clásico de estas fiestas. Las lentejuelas serán el clásico de estas fiestas. Fuente: Michael Kors. Isidore Montag / Gorunway.

Para las cenas al aire libre, tan comunes en nuestra región, la tendencia "mob wife" trae abrigos de pelo que se combinan con vestidos de todos los largos. La consigna es evitar los estampados cargados y dejar que la textura de la prenda exterior sea la que hable. Incluso el denim, nuestro aliado de todos los días, se suma a la fiesta cuando se combina adecuadamente con blusas de seda o accesorios metalizados.

Colores y cortes que marcan la diferencia

El satén en tonos claros, como el beige o el champagne, es otra de las grandes apuestas para este cierre de año. Es una opción que transmite calma y calidez, ideal para reuniones familiares. "Acompañar la pieza translúcida de un abrigo a juego será una posibilidad para conquistar dentro y fuera de casa", señalan desde la firma Ferragamo, subrayando la importancia de la monocromía para estilizar la figura.

Los vestidos Los vestidos Fuente: Coperni. Coperni / Gorunway.

Si buscás algo más romántico, los vestidos estilo "babydoll" en tonos pasteles como lavanda o rosa viejo son la alternativa perfecta. Por el contrario, para quienes prefieren un estilo más urbano y disruptivo, los trajes sastre de cuero y las minifaldas tejidas con detalles brillantes —como las propuestas por Gucci— ganan terreno. No hay que olvidar los cuadros, un clásico que Loewe reinventa este año para darnos ese aire acogedor tan propio de la Navidad.

¿Qué colores de ropa se usan en Navidad?

- Rojo navideño

- Borgoña

- Plateado

- Verde

- Café

- Dorado brillante

- Azul rey

- Negro elegante

- Blanco que remita a la nieve

- Verde esmeralda

- Rojo con dorado

- Plata con borgoña

- Negro con rosa delicado

Comentarios