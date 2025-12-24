¿Qué me pongo para Navidad?: las tendencias que dominan las fiestas este 2025

El espíritu festivo de este 2025 se apoya fuertemente en texturas suntuosas que evocan elegancia inmediata. Las lentejuelas se posicionan como los grandes protagonistas, mientras que en los países que atraviesan la temporada invernal, el terciopelo y los abrigos de pelo sintético son los reyes de la época. En un artículo del medio especializado Vogue se destaca que, si bien el rojo y el dorado siguen siendo los dominantes de la Nochebuena, este año el borgoña se suma con fuerza para completar una paleta sofisticada y moderna.