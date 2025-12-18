Compras, paseo y gastronomía: el casco histórico de la ciudad se viste de fiesta con las Ferias Navideñas

Finalmente, Oliver resaltó el impacto económico de la iniciativa en un contexto complejo para el país y la provincia. “Previo a Navidad, este punto es central porque se dan muchas ventas y se hace una diferencia muy importante tanto para los emprendedores como para los gastronómicos”, enfatizó. En ese sentido, remarcó una de las líneas de gestión municipal es potenciar el desarrollo del emprendedurismo. “Por pedido de nuestra intendenta Rossana Chahla, trabajamos para organizar y reglamentar el trabajo en un sector que es motor importante de la economía. En este caso, son alrededor de 4.000 familias las que se ven beneficiadas por este espacio de trabajo”, concluyó.