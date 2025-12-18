Secciones
SociedadActualidad

Compras, paseo y gastronomía: el casco histórico de la ciudad se viste de fiesta con las Ferias Navideñas

Las familias pueden recorrer los puestos de emprendedores y artesanos locales en peatonal Congreso primera cuadra y en calle 24 de Septiembre, en inmediaciones de la Plaza Independencia. Un espacio para conseguir el regalo ideal y disfrutar de una rica oferta gastronómica.

Compras, paseo y gastronomía: el casco histórico de la ciudad se viste de fiesta con las Ferias Navideñas
18 Diciembre 2025

Este jueves y viernes, el casco histórico de San Miguel de Tucumán se vistió de fiesta con la instalación de las Ferias Navideñas, organizadas por la Municipalidad de San Miguel de Tucumán. Las propuestas se desarrollan en el Paseo Navideño de calle Congreso, primera cuadra, y en 24 de Septiembre al 400, con una amplia oferta de productos artesanales, emprendedores y gastronomía.

Las ferias son coordinadas por la Dirección de Relaciones Institucionales e Internacionales y buscan acercar al corazón de la ciudad una propuesta que ya es tradicional en distintos parques y espacios públicos. Al respecto, la directora del área, Carolina Oliver, explicó que la iniciativa está pensada especialmente para la previa de las fiestas. “Estas ferias edición navideña están pensadas para que los emprendedores, los artesanos y los gastronómicos tengan un espacio central, sobre todo para quienes están buscando los regalos y las cosas de último momento”.

Compras, paseo y gastronomía: el casco histórico de la ciudad se viste de fiesta con las Ferias Navideñas

Oliver remarcó que el objetivo fue trasladar estas propuestas a un punto estratégico, en el casco histórico de San Miguel de Tucumán. “La idea fue acercar estas ferias, que los vecinos ya conocen porque están todos los fines de semana en distintos parques, a un punto central, al corazón de nuestra ciudad, que es la Plaza Independencia y sus inmediaciones”.

La funcionaria informó que en esta edición participan 256 puestos, que integran la Feria de Emprendedores, la Feria Quinto Centenario y el Paseo Gastronómico. La funcionaria detalló que “la propuesta funciona a partir de las 18 h y se extiende hasta la medianoche, pensada para que se encuentren vecinos, familias y turistas”. Además, adelantó que este viernes se sumarán la Feria de Artesanos y la Feria Gourmet en el mismo espacio.

Oliver aclaró que las actividades se concentraron este jueves y viernes debido a las condiciones climáticas previstas para el fin de semana. “Anticipamos la feria pensando en las altas probabilidades de lluvia, para poder fortalecer este espacio en un momento clave previo a las fiestas”, indicó Oliver.

Compras, paseo y gastronomía: el casco histórico de la ciudad se viste de fiesta con las Ferias Navideñas

Articulación público-privada

Otro de los aspectos destacados fue el trabajo conjunto con el sector privado. Según explicó la directora de Relaciones Institucionales e Internacionales, la organización se realizó en coordinación con la Cámara de Comercio, con el objetivo de potenciar la actividad económica sin afectar a los comercios de la zona. “Unimos lo público y lo privado, entendiendo que estas ferias no perjudican a los comercios, sino que se convierten en un motor para toda la actividad que está alrededor”, señaló.

Compras, paseo y gastronomía: el casco histórico de la ciudad se viste de fiesta con las Ferias Navideñas

Finalmente, Oliver resaltó el impacto económico de la iniciativa en un contexto complejo para el país y la provincia. “Previo a Navidad, este punto es central porque se dan muchas ventas y se hace una diferencia muy importante tanto para los emprendedores como para los gastronómicos”, enfatizó. En ese sentido, remarcó una de las líneas de gestión municipal es potenciar el desarrollo del emprendedurismo. “Por pedido de nuestra intendenta Rossana Chahla, trabajamos para organizar y reglamentar el trabajo en un sector que es motor importante de la economía. En este caso, son alrededor de 4.000 familias las que se ven beneficiadas por este espacio de trabajo”, concluyó.

Temas San Miguel de Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Santoral del 16 de diciembre: la conmovedora historia de San Albina de Cesarea, fe y martirio en tiempos de persecución

Santoral del 16 de diciembre: la conmovedora historia de San Albina de Cesarea, fe y martirio en tiempos de persecución

Lo más popular
El origen del vitel toné: los secretos de una receta que nos une con nuestros abuelos
1

El origen del vitel toné: los secretos de una receta que nos une con nuestros abuelos

¿Qué vino compro para las cena de Navidad y Fin de Año? Las opciones de los sommeliers tucumanos por menos de $15.000
2

¿Qué vino compro para las cena de Navidad y Fin de Año? Las opciones de los sommeliers tucumanos por menos de $15.000

Cumbia y folclore se fusionan en la Orquesta Enrique Segoviano
3

Cumbia y folclore se fusionan en la Orquesta Enrique Segoviano

Titiriteros independientes que se formaron junto al elenco estable presentan tres obras
4

Titiriteros independientes que se formaron junto al elenco estable presentan tres obras

Vitale-Baglietto actúan hoy en Tucumán: la universidad, el arte y los recuerdos
5

Vitale-Baglietto actúan hoy en Tucumán: la universidad, el arte y los recuerdos

Los Números de Oro de LA GACETA repartieron $12 millones entre cinco afortunados
6

Los Números de Oro de LA GACETA repartieron $12 millones entre cinco afortunados

Más Noticias
El próximo beato argentino: cuál es el vínculo entre la obra de Enrique Shaw y Tucumán

El próximo beato argentino: cuál es el vínculo entre la obra de Enrique Shaw y Tucumán

El “Concurso Hiperbólico” para diseñar la nueva Confitería del lago ya tiene sus tres ganadores

El “Concurso Hiperbólico” para diseñar la nueva Confitería del lago ya tiene sus tres ganadores

Sanguchitos de miga, uno de los platos infaltables en la mesa navideña: Antes era muy difícil hacerlos en casa

Sanguchitos de miga, uno de los platos infaltables en la mesa navideña: "Antes era muy difícil hacerlos en casa"

Viajar en auto sin problemas: estos son los seis papeles que tenés que tener sí o sí para evitar multas

Viajar en auto sin problemas: estos son los seis papeles que tenés que tener sí o sí para evitar multas

Buscá en los cajones: pagan una fortuna por una moneda de 25 centavos de 1994

Buscá en los cajones: pagan una fortuna por una moneda de 25 centavos de 1994

Dos deliciosos piononos salados para Navidad: las ideas de Paulina Cocina para las fiestas

Dos deliciosos piononos salados para Navidad: las ideas de Paulina Cocina para las fiestas

Por qué Homero Pettinato dejó Olga: la verdadera razón detrás de su salida

Por qué Homero Pettinato dejó Olga: la verdadera razón detrás de su salida

El tiempo en Tucumán: la semana terminará con mucho calor en toda la provincia

El tiempo en Tucumán: la semana terminará con mucho calor en toda la provincia

Comentarios