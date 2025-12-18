Compras, paseo y gastronomía: el casco histórico de la ciudad se viste de fiesta con las Ferias Navideñas

Este jueves y viernes, el casco histórico de San Miguel de Tucumán se vistió de fiesta con la instalación de las Ferias Navideñas, organizadas por la Municipalidad de San Miguel de Tucumán. Las propuestas se desarrollan en el Paseo Navideño de calle Congreso, primera cuadra, y en 24 de Septiembre al 400, con una amplia oferta de productos artesanales, emprendedores y gastronomía.
Las ferias son coordinadas por la Dirección de Relaciones Institucionales e Internacionales y buscan acercar al corazón de la ciudad una propuesta que ya es tradicional en distintos parques y espacios públicos. Al respecto, la directora del área, Carolina Oliver, explicó que la iniciativa está pensada especialmente para la previa de las fiestas. “Estas ferias edición navideña están pensadas para que los emprendedores, los artesanos y los gastronómicos tengan un espacio central, sobre todo para quienes están buscando los regalos y las cosas de último momento”.
Oliver remarcó que el objetivo fue trasladar estas propuestas a un punto estratégico, en el casco histórico de San Miguel de Tucumán. “La idea fue acercar estas ferias, que los vecinos ya conocen porque están todos los fines de semana en distintos parques, a un punto central, al corazón de nuestra ciudad, que es la Plaza Independencia y sus inmediaciones”.
La funcionaria informó que en esta edición participan 256 puestos, que integran la Feria de Emprendedores, la Feria Quinto Centenario y el Paseo Gastronómico. La funcionaria detalló que “la propuesta funciona a partir de las 18 h y se extiende hasta la medianoche, pensada para que se encuentren vecinos, familias y turistas”. Además, adelantó que este viernes se sumarán la Feria de Artesanos y la Feria Gourmet en el mismo espacio.
Oliver aclaró que las actividades se concentraron este jueves y viernes debido a las condiciones climáticas previstas para el fin de semana. “Anticipamos la feria pensando en las altas probabilidades de lluvia, para poder fortalecer este espacio en un momento clave previo a las fiestas”, indicó Oliver.
Articulación público-privada
Otro de los aspectos destacados fue el trabajo conjunto con el sector privado. Según explicó la directora de Relaciones Institucionales e Internacionales, la organización se realizó en coordinación con la Cámara de Comercio, con el objetivo de potenciar la actividad económica sin afectar a los comercios de la zona. “Unimos lo público y lo privado, entendiendo que estas ferias no perjudican a los comercios, sino que se convierten en un motor para toda la actividad que está alrededor”, señaló.
Finalmente, Oliver resaltó el impacto económico de la iniciativa en un contexto complejo para el país y la provincia. “Previo a Navidad, este punto es central porque se dan muchas ventas y se hace una diferencia muy importante tanto para los emprendedores como para los gastronómicos”, enfatizó. En ese sentido, remarcó una de las líneas de gestión municipal es potenciar el desarrollo del emprendedurismo. “Por pedido de nuestra intendenta Rossana Chahla, trabajamos para organizar y reglamentar el trabajo en un sector que es motor importante de la economía. En este caso, son alrededor de 4.000 familias las que se ven beneficiadas por este espacio de trabajo”, concluyó.