Kicillof aprovechó el saludo navideño para convocar a la unidad de la oposición

En el marco de los saludos que distintos dirigentes políticos plasmaron en las redes sociales por las fiestas de fin de año, el gobernador Axel Kicillof hizo un llamado a la ciudadanía argentina y a los referentes de la oposición a “plantarse” ante el gobierno nacional de Javier Milei.
En esta línea, el mandatario provincial enfatizó la urgencia de consolidar una resistencia activa y construir una alternativa política nacional en el marco del movimiento Derecho al Futuro. En ese marco, describió el momento que atraviesa el país como “dramático” por el impacto del ajuste fiscal y apuntó a la necesidad de superar el desánimo organizando a sectores populares y productivos, al margen de los límites tradicionales del peronismo.
"Es imperioso plantarse ante esto, tanto con la resistencia, tanto con el cuidado desde el gobierno provincial, con todo lo que podemos hacer, como con la construcción de una alternativa”, sostuvo sobre la coyuntura económica y social.
Además Kicillof criticó de modo reiterado el rumbo económico nacional: “Han cambiado 30 veces de política económica y es una improvisación y un apriete del Fondo Monetario, de los acreedores extranjeros, que tratan de disimular como si fuera algo fantástico, fabuloso".
Para Kicillof, el principal enemigo de la sociedad argentina es el “desánimo”, el desinterés y la resignación social, impulsados por una narrativa que asegura que “esto es lo que hay que hacer y que va bien”. Sobre las promesas reiteradas de las gestiones de orientación neoliberal, señaló: “La luz al final del túnel, el segundo semestre, la B corta. El tema del buzo. Y después la realidad que es cualquier otra".
En cuanto a los objetivos del movimiento Derecho al Futuro, Kicillof aclaró: “No es el lanzamiento de una campaña electoral, no son dos años de campaña, ni de una candidatura, es de una construcción, de una vocación y de un trabajo que consiste en presentar una alternativa a Milei en la que la sociedad y sectores que hoy claramente desconfían o se han replegado puedan expresarse y participar”.
Sobre este punto, el dirigente bonaerense sentenció que la convocatoria excede los límites del Partido Justicialista. “Esto trasciende estrictamente al peronismo, es el campo popular, es a quienes creen en lo federal, en lo productivo, en la soberanía, en la ciencia, en la cultura nacional y trasciende también la provincia de Buenos Aires”, expresó.