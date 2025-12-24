Kicillof aprovechó el saludo navideño para convocar a la unidad de la oposición

En cuanto a los objetivos del movimiento Derecho al Futuro, Kicillof aclaró: “No es el lanzamiento de una campaña electoral, no son dos años de campaña, ni de una candidatura, es de una construcción, de una vocación y de un trabajo que consiste en presentar una alternativa a Milei en la que la sociedad y sectores que hoy claramente desconfían o se han replegado puedan expresarse y participar”.