La remera de Máximo Kirchner que agitó la interna del PJ bonaerense y tensó la relación con Axel Kicillof

El gesto tuvo lugar en la reunión del consejo partidario realizada en el distrito de Malvinas Argentinas, donde se resolvió avanzar con la renovación de autoridades del PJ bonaerense el próximo 15 de marzo. Si bien en los días previos había tomado fuerza la posibilidad de alcanzar una síntesis de unidad, la aparición de Kirchner con esa consigna sumó tensión a las diferencias con el sector que responde a Kicillof y al Movimiento Derecho al Futuro (MDF).