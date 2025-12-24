Audios, reclamos y una frase lapidaria: se profundiza el conflicto entre Luciana Salazar y Martín Redrado

El conflicto judicial y mediático entre Luciana Salazar y Martín Redrado sumó en las últimas horas un nuevo capítulo cargado de tensión, reproches y definiciones contundentes. La difusión de una serie de audios -incorporados al expediente judicial- dejó al descubierto, sin intermediarios, la dinámica que ambos mantuvieron durante años en torno a Matilda y reavivó una disputa que parece lejos de resolverse.
Los registros, difundidos desde Lape Club Social, comienzan con la voz de un secretario de Redrado coordinando pagos vinculados a la escolaridad de la niña. En uno de los audios, el colaborador explica que intentó realizar una transferencia al colegio, pero que la operación fue rechazada por falta de datos bancarios completos. “Martín me preguntó si lo había hecho, yo le dije que sí, pero la transferencia me llega rechazada”, se escucha.
En ese mismo intercambio, el asistente agrega que estaba llamando a la institución educativa y enviando correos electrónicos para obtener el CBU correspondiente. También remarca que la gestión se hacía por pedido directo del economista y que, incluso, en meses anteriores había tenido que acercarse personalmente a una entidad bancaria para concretar el pago.
La situación escala cuando los audios dejan de ser meramente administrativos y pasan a exponer el costado emocional del conflicto. Allí, Luciana Salazar fija con contundencia su postura sobre el lugar que Redrado ocupaba en la vida de su hija: “Mi hija no es alguien para esconder”. La frase marca un punto de quiebre y da paso a un reclamo aún más profundo.
En otro tramo del intercambio, la modelo cuestiona las diferencias de trato: “¿Por qué con unos sí y con otros no? ¿Cómo se lo explico a una nena cuando crezca?”. Luego, establece un límite claro: “Si vas a sumar, bienvenido. Si vas a retroceder, retrocedé con otros, con nosotras no”, antes de remarcar que su hija ya cuenta con una figura que la ama y da la vida por ella.
El momento más crudo llega cuando Salazar lanza una frase sin atenuantes: “El problema sos vos, no son tus hijos, no es tu novia, sos vos. Te lo dice una persona que estuvo ocho años al lado tuyo y lo padeció”. En ese pasaje, Redrado no responde de manera confrontativa, lo que refuerza la percepción de un vínculo completamente deteriorado.
Los audios también dejan constancia de que, en distintos momentos, el ex presidente del Banco Central reconoció haberse hecho cargo de ciertos gastos y procesos vinculados a Matilda, aunque actualmente niega ese rol y sostiene que cualquier compromiso fue asumido bajo presión.
Mientras tanto, el frente judicial continúa avanzando. Salazar aseguró que Redrado deberá pagar la cuota alimentaria correspondiente y el retroactivo adeudado con intereses. “La finalidad de estas audiencias conciliatorias fue cerrar todo. Se hace un monto general por todas las causas que tenemos abiertas y se terminó. No se llegó a eso y ahora el juez tiene que, basándose en lo que dice Defensoría, homologar los acuerdos. Y el señor Redrado no sólo va a tener que pagar el retroactivo con intereses, después va a tener que pagar mes a mes lo que corresponde, lo que está firmado”, afirmó en declaraciones a América TV.
En medio de versiones cruzadas, también trascendieron cifras millonarias. Si bien en un primer momento se habló de 10 millones de dólares, luego se supo que el pedido habría sido de 1,7 millones, posteriormente reducido a 1,3, mientras que desde el entorno de Redrado la oferta rondaría los 600 mil. Será la Justicia la encargada de definir el monto final.
Por su parte, el economista volvió a negar las acusaciones en diálogo con SQP. “Muchas veces se sugirió que yo era el padre de la criatura, se dijo que estaba embargado, que era deudor alimentario. No estoy en ninguna lista de deudores. Pago mis cuentas como cualquier argentino. Se han dicho muchas cosas, muchas mentiras que lamentablemente algunos las repiten”, sostuvo. También aseguró estar atravesando una nueva etapa personal junto a su actual pareja y denunció presiones durante la relación anterior: “Como todo empezó como una relación de amor, después se transformó en presiones, presiones sobre mis hijos”.