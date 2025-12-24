Audios, reclamos y una frase lapidaria: se profundiza el conflicto entre Luciana Salazar y Martín Redrado

Mientras tanto, el frente judicial continúa avanzando. Salazar aseguró que Redrado deberá pagar la cuota alimentaria correspondiente y el retroactivo adeudado con intereses. “La finalidad de estas audiencias conciliatorias fue cerrar todo. Se hace un monto general por todas las causas que tenemos abiertas y se terminó. No se llegó a eso y ahora el juez tiene que, basándose en lo que dice Defensoría, homologar los acuerdos. Y el señor Redrado no sólo va a tener que pagar el retroactivo con intereses, después va a tener que pagar mes a mes lo que corresponde, lo que está firmado”, afirmó en declaraciones a América TV.