Yanina Latorre se despidió de LAM y rompió en llanto tras la emotiva carta que le leyó su mamá

Uno de los momentos más conmovedores fue cuando Dora apareció en pantalla y no escatimó elogios hacia su hija.

Hace 4 Min

Yanina Latorre se despidió de LAM después de una década en el ciclo de espectáculos. Uno de los momentos más conmovedores fue cuando Dora, mamá de la panelista, apareció en pantalla y no escatimó elogios hacia su hija. 

Además, subrayó el rol clave que tuvieron dos figuras fundamentales en su carrera profesional: “Ella tuvo dos ángeles en este oficio, Jorge Lanata y Ángel de Brito, fueron los que le enseñaron”.

La sorpresa no terminó allí. De Brito y la producción del ciclo habían preparado una carta especial para Yanina y decidieron que fuera su madre quien la leyera al aire, aportando un clima todavía más emotivo al homenaje. “Yanina dijo muchas veces que Ángel es como su segundo marido y, para los que hacemos LAM, Yanina es familia. Mostró en LAM que puede ser como la hermana grande que te aconseja y apaña. Puede ser como las hermanas chiquitas que pelean todo el tiempo, pero para que las escuchen”, leyó Dora.

La carta continuó con una descripción afectuosa y profunda del rol que Yanina ocupó dentro del ciclo: “Puede ser la tía cómplice que no juzga, o la pasada de copas con la que lloras a base de risas, criticando a otros parientes y hablando de los secretos de la familia. Puede ser como las madres a las que no se les escapa nada, a esas que te ven venir de lejos y ya saben si te duele la panza o te llevaste una materia, atenta a todo. Puede ser como esas madres en las que no sabes dónde meterte porque no tienen filtro y boca sucia”.

“Si Ángel es como su segundo marido, eso quiere decir que las angelitas y las suricatas son sus hijos. LAM es su segundo hogar. Es posible. Pero hoy, esa Yanina que es esposa, tía, madre y hermana se muda a la casa que construyó al lado, SQP, cerca, así podemos seguir viéndonos”, sumó. 

“Fue un placer verte crecer, pasar de angelita a conductora”, subrayó la misiva. 

Qué dijo Yanina Latorre tras la emotiva sorpresa

Visiblemente emocionada, Yanina escuchó el mensaje con los ojos cubiertos y terminó quebrándose en llanto. Tras el homenaje, expresó con sinceridad: “Todo lo que hago es para que ella sea feliz. Siempre creo que estoy buscando la aprobación de mi mamá”. Por su parte, Ángel  reveló cómo surgió la idea del emotivo momento: “La carta la escribimos con la producción y me gustó la idea de que la lea tu mamá”.

