Coparticipación: Jorge Macri reclamó a la Nación por la deuda y no descartó volver a la Corte Suprema

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, se mostró este miércoles optimista por la resolución del conflicto por la coparticipación, pero no descartó volver a la Corte Suprema de Justicia (CSJN).
En diálogo con Radio Rivadavia, el alcalde afirmó que "la deuda de Alberto (Fernández) fue de más de cinco mil millones de dólares. Tres líneas de subte y me sobra. Un descontrol".
En ese punto, agregó que si bien la gestión de Javier Milei había comenzado un plan de pago en cuotas acordado en septiembre de 2024 con el aval de la Corte, volvió a atrasarse y desde agosto se adeudan $450.000 millones más. "Es mucho también porque trescientos es, por ejemplo, casi la obra, o sea, los túneles del subte lo pagamos con eso, o son, eh, veintipico de resonadores o tomógrafos para, para hospitales", subrayó.
"La Corte va a estar siempre como alternativa, pero tengo que tratar de encontrar una solución que no sea romper lanzas. Voy a tartar de no llegar a un conflicto profundo. Esa opción siempre está", completó.
El dirigente del PRO sostuvo que "tenemos que lograr con el Presidente y su equipo un acuerdo que nos permita evitar eso -por la Corte-, entendiendo al Gobierno y la gente, pero hay que respetar los derechos de la Ciudad".
"Podemos acompañar y aceptar formas de pago que le sirvan a la Ciudad, pero en una parte menor y que no se renuncie al derecho genuino de tres millones de porteños", dijo y señaló que la coparticipación "es algo difícil, complejo, una catástrofe que nos dejó Alberto".
Coparticipación: Jorge Macri y su visión sobre la postura de la Nación
Por último, Macri sostuvo que, a su entender, "hay buena voluntad" de parte del Gobierno de Javier Milei para resolver la cuestión y cumplir con la cautelar que le dio la razón a la CABA sobre el manejo de esos fondos y que por eso se aceptó una forma de pago de a cuotas.
"Más allá de que es difícil para ellos por lo que es la suma nosotros necesitamos esos recursos porque somos un motor de desarrollo", sentenció.