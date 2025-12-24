Secciones
LA GACETA
Política

Coparticipación: Jorge Macri reclamó a la Nación por la deuda y no descartó volver a la Corte Suprema

El alcalde sostuvo que, a su entender, "hay buena voluntad" de parte del Gobierno para resolver la cuestión y cumplir con la cautelar que le dio la razón a la CABA.

Jorge Macri y Luis Caputo. FOTO X @Infomiba Jorge Macri y Luis Caputo. FOTO X @Infomiba
Hace 1 Hs

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, se mostró este miércoles optimista por la resolución del conflicto por la coparticipación, pero no descartó volver a la Corte Suprema de Justicia (CSJN).

En diálogo con Radio Rivadavia, el alcalde afirmó que "la deuda de Alberto (Fernández) fue de más de cinco mil millones de dólares. Tres líneas de subte y me sobra. Un descontrol".

En ese punto, agregó que si bien la gestión de Javier Milei había comenzado un plan de pago en cuotas acordado en septiembre de 2024 con el aval de la Corte, volvió a atrasarse y desde agosto se adeudan $450.000 millones más. "Es mucho también porque trescientos es, por ejemplo, casi la obra, o sea, los túneles del subte lo pagamos con eso, o son, eh, veintipico de resonadores o tomógrafos para, para hospitales", subrayó. 

"La Corte va a estar siempre como alternativa, pero tengo que tratar de encontrar una solución que no sea romper lanzas. Voy a tartar de no llegar a un conflicto profundo. Esa opción siempre está", completó. 

El dirigente del PRO sostuvo que "tenemos que lograr con el Presidente y su equipo un acuerdo que nos permita evitar eso -por la Corte-, entendiendo al Gobierno y la gente, pero hay que respetar los derechos de la Ciudad".

"Podemos acompañar y aceptar formas de pago que le sirvan a la Ciudad, pero en una parte menor y que no se renuncie al derecho genuino de tres  millones de porteños", dijo y señaló que la coparticipación "es algo difícil, complejo, una catástrofe que nos dejó Alberto".

Coparticipación: Jorge Macri y su visión sobre la postura de la Nación

Por último, Macri sostuvo que, a su entender, "hay buena voluntad" de parte del Gobierno de Javier Milei para resolver la cuestión y cumplir con la cautelar que le dio la razón a la CABA sobre el manejo de esos fondos y que por eso se aceptó una forma de pago de a cuotas.

"Más allá de que es difícil para ellos por lo que es la suma nosotros necesitamos esos recursos porque somos un motor de desarrollo", sentenció. 

Temas Buenos AiresJorge MacriCoparticipaciónLuis Caputo
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Planes de ahorro para vehículos: la Corte Suprema rechazó la cautelar y se habilitó el cobro de las deudas en Tucumán
1

Planes de ahorro para vehículos: la Corte Suprema rechazó la cautelar y se habilitó el cobro de las deudas en Tucumán

Causa Cuadernos: “A Jaime le daba el 5% de los subsidios que cobraba”, declaró un empresario
2

Causa Cuadernos: “A Jaime le daba el 5% de los subsidios que cobraba”, declaró un empresario

El tiempo en Tucumán: ¿mesa adentro o mesa afuera?, el dilema en vísperas de Navidad
3

El tiempo en Tucumán: ¿mesa adentro o mesa afuera?, el dilema en vísperas de Navidad

Denuncias cruzadas entre empresarios de Aetat por los subsidios públicos
4

Denuncias cruzadas entre empresarios de Aetat por los subsidios públicos

Todos para uno y uno para todos
5

Todos para uno y uno para todos

Pedirán el sobreseimiento para “Chucky” Casanova
6

Pedirán el sobreseimiento para “Chucky” Casanova

Más Noticias
Planes de ahorro para vehículos: la Corte Suprema rechazó la cautelar y se habilitó el cobro de las deudas en Tucumán

Planes de ahorro para vehículos: la Corte Suprema rechazó la cautelar y se habilitó el cobro de las deudas en Tucumán

Abróchense los cinturones: Milei dio un mensaje navideño con la promesa de profundizar las reformas

"Abróchense los cinturones": Milei dio un mensaje navideño con la promesa de profundizar las reformas

Se derrumbó el tanque de agua de un bar en Barrio Sur y generó importantes daños

Se derrumbó el tanque de agua de un bar en Barrio Sur y generó importantes daños

El tiempo en Tucumán: ¿mesa adentro o mesa afuera?, el dilema en vísperas de Navidad

El tiempo en Tucumán: ¿mesa adentro o mesa afuera?, el dilema en vísperas de Navidad

Causa Cuadernos: “A Jaime le daba el 5% de los subsidios que cobraba”, declaró un empresario

Causa Cuadernos: “A Jaime le daba el 5% de los subsidios que cobraba”, declaró un empresario

Denuncias cruzadas entre empresarios de Aetat por los subsidios públicos

Denuncias cruzadas entre empresarios de Aetat por los subsidios públicos

Pedirán el sobreseimiento para “Chucky” Casanova

Pedirán el sobreseimiento para “Chucky” Casanova

Colectivos, Asistencia Pública y residuos: cómo funcionarán los servicios municipales en la Capital

Colectivos, Asistencia Pública y residuos: cómo funcionarán los servicios municipales en la Capital

Comentarios