Estados Unidos incautó otro petrolero cerca de Venezuela y profundizó el bloqueo marítimo

Estados Unidos (EEUU) llevó adelante este domingo una nueva operación naval en el Caribe al interceptar e incautar un buque petrolero en las cercanías de la costa venezolana. Se trata del Bella-1, de bandera panameña y vinculado a capitales chinos, cuya intercepción volvió a tensar el escenario regional y profundizó el bloqueo marítimo impulsado por Washington contra el comercio de crudo asociado a Venezuela.
Según se informó, el abordaje se produjo cuando el petrolero se dirigía hacia aguas venezolanas con la intención de realizar una maniobra de aproximación para cargar crudo. La acción forma parte de una seguidilla de operativos recientes: es el tercer buque interceptado por fuerzas estadounidenses en la zona en el transcurso de una semana, luego de los casos del Skipper y del Centuries, en un contexto de creciente presión del gobierno de Estados Unidos sobre la administración de Nicolás Maduro.
De acuerdo con información citada por CNN, un funcionario estadounidense indicó que aún no está definido el destino final del Bella-1 ni se confirmó si transportaba crudo venezolano al momento de la intercepción. En consultas realizadas por la agencia EFE, tanto el Pentágono como la Guardia Costera evitaron brindar precisiones y remitieron las consultas a la Casa Blanca, que hasta el momento no emitió un comunicado oficial detallando el operativo, consignó el diario "Ámbito".
El Bella-1 y las sanciones
El Bella-1 se encuentra bajo sanciones desde junio de 2024 por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro estadounidense. El petrolero, de bandera panameña, está vinculado a la empresa Louis Marine Shipholding Enterprises, señalada por Washington por sus presuntos vínculos con la Guardia Revolucionaria de Irán. En la resolución, el Tesoro afirmó que la compañía brindó apoyo financiero, material o tecnológico a esa fuerza iraní.
Antecedentes: Skipper y Centuries
La incautación del Bella-1 se produjo un día después de otro operativo frente a la costa venezolana. El sábado, fuerzas estadounidenses detuvieron al buque Centuries, también de bandera panameña, que según The New York Times había partido de Venezuela con destino a Asia y transportaba una carga asociada a una empresa petrolera con sede en China. De acuerdo con ese medio, el Centuries no figuraba en el listado de petroleros sancionados por el Departamento del Tesoro.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, confirmó la incautación del Centuries y señaló que la Guardia Costera de Estados Unidos, con apoyo del Departamento de Guerra, había detenido al petrolero durante la madrugada del 20 de diciembre. En ese marco, sostuvo que Estados Unidos continuará persiguiendo el tráfico ilícito de petróleo sancionado que, según afirmó, se utiliza para financiar actividades criminales en la región.
En la misma línea, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, afirmó que el bloqueo a los petroleros sancionados que parten de Venezuela o se dirigen a ese país seguirá vigente y que las operaciones de interdicción marítima continuarán con el objetivo de desmantelar redes ilícitas en el Caribe.
Reacción y respaldo de Irán
Desde Caracas, el gobierno venezolano rechazó el operativo y denunció lo que calificó como “actos de piratería” y “terrorismo internacional” por parte de Estados Unidos. El canciller Yvan Gil informó que Irán expresó su apoyo a Venezuela y ofreció cooperación “en todas las áreas” para enfrentar lo que el gobierno venezolano considera violaciones al derecho internacional.