Estados Unidos incautó otro petrolero cerca de Venezuela y profundizó el bloqueo marítimo

Según se informó, el abordaje se produjo cuando el petrolero se dirigía hacia aguas venezolanas con la intención de realizar una maniobra de aproximación para cargar crudo. La acción forma parte de una seguidilla de operativos recientes: es el tercer buque interceptado por fuerzas estadounidenses en la zona en el transcurso de una semana, luego de los casos del Skipper y del Centuries, en un contexto de creciente presión del gobierno de Estados Unidos sobre la administración de Nicolás Maduro.